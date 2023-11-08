​Пиоли: «Леау - чемпион»

Итальянский «Милан» провел хороший матч против «ПСЖ», команда Стефано Пиоли по своей дурной привычке быстро пропустила, однако и быстро отыгралась. Это сделал Рафаэл Леау, прорвавшийся к воротам соперника и регулярно не только угрожавший Джанлуиджи Доннарумме, но и отрабатывавший в обороне (видимо, на него таки подействовали слова Антонио Кассано). Пиоли нахваливает португальского нападающего:

- Такие матчи должны стать стандартными для Леау, он может быт чемпионом, но это зависит от его самоотдачи. Этот матч в его исполнении был великолепным, особенно в смысле его желания играть и взаимодействовать на поле с другими футболистами, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.