​Гвардиола: «Есть время подумать над всем»

Английский «Манчестер Сити» забил три мяча швейцарскому «Янг Бойз» и обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов уже после четырех туров. Наставник клуба, каталонский специалист Хосеп Гвардиола, доволен таким раскладом, ведь «Манчестер Сити» сыграет в плей-офф самого престижного клубного турнира футбольной Европы уже в одиннадцатый раз кряду.

- Конечно, мы очень счастливы квалифицироваться за два тура до конца группового раунда. Но надо финишировать первыми. Есть время подумать над всем. Главное качество нашей команды, выработанное годами - стабильность. У нас высокие стандарты, и потому мы сражаемся за первые места как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.