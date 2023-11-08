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​Рио Фердинанд: «Никто не может позволить себе такую ротацию, как «Манчестер Сити»

08 Ноября 2023 • 02:52 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Янг Бойз

Английский «Манчестер Сити» забил три мяча швейцарскому «Янг Бойз» и обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов уже после четырех туров. Бывший английский защитник Рио Фердинанд считает основной успехов клуба ротационные возможности, которыми располагает каталонский наставник клуба Хосеп Гвардиола. Они возможны благодаря финансовому благополучию клуба.

- Никто другой не может позволить себе такую ротацию, как «Манчестер Сити». Если они не растеряют игроков из-за травм зимой, то эта команда снова будет задавать тон в плей-офф, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рио Фердинанд

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