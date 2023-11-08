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​Пиоли: «Хочу всегда видеть «Милан» таким»

08 Ноября 2023 • 02:47 Комментировать
Милан
2:1
ПСЖ

Итальянский «Милан» сумел выиграть жизненно важный матч против «ПСЖ», поправив свои шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь команда Стефано Пиоли занимает третье место в турнирной таблице группы, она набрала пять очков. Наставник клуба прокомментировал итоги матча.

- Мы сделали то, что должны были сделать. Сыграли энергично и мотивированно. Нам нужно было приложить большое усилие, чтобы обыграть «ПСЖ» и мы сделали это. Теперь нас ждет домашний матч с «Боруссией», это еще одна возможность для нас, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Свой следующий матч «Милан» сыграет 28 ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли

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