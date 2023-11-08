Пепе – самый возрастной игрок, забивший в Лиге чемпионов

Защитник «Порту» Пепе установил рекорд Лиги чемпионов УЕФА, пишет Squawka. В матче «Порту» и «Антверпена» он поразил ворота бельгийской команды в возрасте 40 лет и 254 дней и стал самым возрастным футболистом, когда-либо забивавшим в престижном еврокубке. Случилось взятие ворот уже в добавленное ко второму тайму время.

Отметим, что в третьей декаде октября Пепе стал самым возрастным полевым игроком, когда-либо выходившим на поле в Лиге чемпионов. Контракт знаменитого португальца с его клубом действует до окончания сезона-2023/24.