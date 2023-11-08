​​«Лацио» в итальянском стиле прагматично обыграл «Фейеноорд»

«Лацио» в чисто итальянском стиле обыграл «Фейеноорд». В первом тайме римляне забили, а после перерыва удержали преимущество.

В группе Е Лиги чемпионов после трёх туров была одна из главных интриг в вопросе, кто сыграет в плей-офф. В очередном туре лидер квартета ​​«Фейеноорд» приехал в гости к ​​«Лацио», который занимал третье место. При этом римляне отставали кот коллектива из Роттердама всего на два очка, так что в случае успеха подопечные Маурицио Сарри могли существенно улучшить свои позиции.

​​«Лацио» активно начал матч, заработав сначала штрафной с левого края, а затем и угловой справа. После корнера Весино выиграл борьбу в воздухе, но пробил совсем неточно. Постепенно гости чуть отодвинули игру от своих ворот, при этом в матче было много борьбы. В середине тайма нидерландской команде пришлось делать замену - в центре поля в игровой ситуации Хюсай столкнулся с Ниуколой, и ветеран роттердамцев не смог продолжить поединок.

По истечении получаса ​​«Фейеноорд» прибавил. Сначала Пайшао протащил мяч по центру и сделал разрезающий пас на Хименеса, который слева ворвался в штрафную и бил в дальний угол, но Проведель в прыжке ворота спас. Через пару минут уже сам Пайшао оказался на ударной позиции, но его удар с близкого расстояния оказался неточным.

Прямо перед перерывом после длинного заброса Андерсона один на один с Бейло выскочил Иммобиле. Форвард обыграл голкипера и пробил в пустые ворота, забив свой двухсотый мяч в составе ​​«Лацио». На этом команды отправились на перерыв.

Второй тайм начался довольно спокойно. Казалось, что ​​«Лацио» пытался ​​«засушить» игру, снижая риск до минимума. Тем не менее, в середине половины гости едва счёт не сравняли. Нидерландцы заработали штрафной слева, и после навеса Хименес головой пробил чуть мимо цели. Затем после углового ещё Виффер с близкого расстояния отправил мяч над перекладиной.

Удивительно, но больше толком ничего интересного во втором тайме не произошло. Римляне спокойно довели матч до победы и обострили борьбу в группе.

Через три недели ​«Лацио» примет ​​«Селтик», но пока явно не думает об этом. В ближайшем туре Серии А подопечных Сарри ждёт римское дерби. ​​«Фейеноорд» в следующей игре Лиги чемпионов также дома сыграет с мадридским ​​«Атлетико». В рамках же чемпионата Нидерландов в ближайшем туре роттердамцы примут ​​«АЗ Алкмаар».