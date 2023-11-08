«Порту» догнал «Барселону» в группе Лиги чемпионов

«Порту» воспользовался осечкой «Барселоны» и догнал её в таблице группы. Португальцы дома обыграли «Антверпен», забив по голу в каждом из таймов.

Выходя на поле, футболисты «Порту» и «Антверпена» уже знали, что в другом матче группы «Барселона» неожиданно проиграла «Шахтёру». Это внесло оживление в борьбе в группе. В случае успеха «Порту» по очкам догонял бы каталонцев, в то время как «Антверпену» и самому надо было побеждать, чтобы иметь рабочими шансы побороться за место в Лиге Европы.

Матч начался довольно спокойно, и в этой ситуации счёт едва не открыл «Антверпен». После быстрой контратаки Баликвиша получил мяч слева в штрафной и был в дальний угол, но в цель не попал. В ответ Эванилсон ворвался по центру и бил метров с тринадцати, но также получилось мимо цели.

​​«Порту» всё же играл с запасом и по истечении получаса игры заработал право на пенальти. Пепе врывался в штрафную и пробил, Ламменс парировал мяч в сторону, на добивание летел Эванилсон, но его в спину толкнул экс-игрок ​​московского «Локомотива» Керк. К мячу подошёл пострадавший и забил уже четвёртый гол в ворота бельгийского клуба на групповом этапе.

Португальцы продолжали владеть преимуществом и до перерыва могли удвоить преимущество. Тареми справа ворвался в штрафную и бил в ближний угол, но чуть не попал в створ. Тем не менее, на перерыв португальцы и так ушли с преимуществом в счёте.

В начале второго тайма шансы гостей на положительный результат серьёзно снизились. Эккеленкамп шипами прямой ногой влетел в подкате в Занузи, и после просмотра ВАР увидел перед собой красную карточку. Оставшись в большинстве ​​«Порту» не прибавил, а просто контролировал ход матча. Казалось, ​​«драконы» просто хотели вымотать соперника.

Минут за пятнадцать до конца матча Консейсау сделал передачу не левый край штрафной, откуда Эванисон пробил, но Ламменс спас. Тут же Жоау Мариу прорвался по правому краю и прострелил, но Франко с близкого расстояния пальнул выше цели. В концовке гости едва не наказали хозяев за расточительность. После длинного выноса защитники португальцев не разобрались, и Муйя выскочил на рандеву с вратарем, но пробил мимо дальнего угла.

в компенсированное время «Порту» удвоил счёт. После углового Пепе головой вколотил мяч в цель и снял все вопросы о победителе. Кстати, защитник установил рекорд, став самым возрастным игроков, забивавшим в Лиге чемпионов.

Через три недели «Порту» отправится в гости к «Барселоне». В этом матче, видимо, определится победитель группы. В чемпионате же Португалии в ближайшем туре «драконы» поедут на выезд к «Витории Гимарайнш». Что касается «Антверпена», то команда продолжает претендовать на место в Лиге Европы, и следующий матч с «Шахтёром» на нейтральном поле станет одним из ключевых. Пока же бельгийцы во внутреннем чемпионате примут «Стандард».