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Лига чемпионов

Милан забил «Милану», но «россонери» всё равно взяли верх над «ПСЖ»

08 Ноября 2023 • 00:58 Комментировать (2)
Милан
2:1
ПСЖ

Центральным вторничным матчем Лиги чемпионов выглядело противостояние «ПСЖ» и «Милана».

Протокол игры  
Милан2:1ПСЖ
  9'Шкриньяр Милан (0:1)
(1:1) Леау Рафаэл12'  
(2:1) Жиру Оливье50'  
Меньян МайкКалабрия ДавидеТомори ФикайоТиав МаликЭрнандес ТеоЛофтус-Чик РубенМуса Юнус  66' 84' (Крунич Раде ( 84') Рейндерс ТиджаниПулишич Кристиан 90' (Флоренци Алессандро ( 90') Жиру ОливьеЛеау Рафаэл 85' (Окафор Ноа ( 85')
Запасные: Побега ТоммазоАдли ЯсинЙович ЛукаМиранте АнтониоБартезаги ДавидеНава ЛапоЧуквуэзе Саму
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосШкриньяр Милан  80' 89' (Баркола Бредли ( 89') Эрнандес Люка  55' 65' (Мукиэле Норди ( 65') Заир-Эмери УорренУгарте Мануэль  43' 60' (Рамуш Гонсалу ( 60') Витинья II  24' 60' (Кан-Ин Ли ( 60') Дембеле УсманКоло-Муани Рандаль  28' 60' (Фабиан Руис ( 60') Мбаппе Килиан
Запасные: Солер КарлосЛетелье АлександрТенас Арнау
07 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

«ПСЖ» по итогам первого круга группового этапа занимал первую строчку в группе F с шестью очками. Команда Луиса Энрике обыграла дортмундскую «Боруссию», была разгромлена «Ньюкаслом» и сама одержала крупную победу дома над «Миланом». Теперь этим командам предстоял матч на «Сан-Сиро».

«Милан» занимал последнюю строчку в квартете, не радуя своих поклонников. Подопечные Стефано Пиоли, помимо уже обозначенного разгромного поражения от «ПСЖ», провели нулевые ничьи с «Ньюкаслом» и «Боруссией» из Дортмунда. То есть за три матча в Лиге чемпионов «россонери» не забили ни одного мяча.

Потенциальная ничья или тем более поражение в родных стенах от «ПСЖ» ставили бы «Милан» в весьма затруднительное положение – особенно с учётом того, что дортмундская «Боруссия» в раннем временном слоте одержала победу над «Ньюкаслом» и набрала семь очков.

В прошлом сезоне «ПСЖ» и «Милан» также принимали участие в групповом этапе Лиги чемпионов. И те, и другие вышли в плей-офф из своих квартетов со второго места. После этого дела у команд пошли по-разному. Если парижане вылетели уже в 1/8 финала от «Баварии», то «Милан» пострадал в полуфинале в городской разборке с «Интером».

Командам потребовалось немного времени, чтобы обменяться голами. Для «ПСЖ» удачным оказался угловой на правом фланге. С корнера последовала подача Витиньи на ближний край вратарской, и Томори никак не помешал Маркиньосу выполнить скидку во вратарскую. Ну а там избежавший офсайда Шкриньяр в падении поразил сетку (0:1). Милан забил в ворота «Милана».

«Красно-чёрные» же восстановили статус-кво в контратаке. Леау разогнал её и отдал пас на левый полуфланг для Жиру, который приложился по воротам. Попытку Оливье парировал Доннарумма, однако на подборе оказался Леау, блестяще пробивший через себя и вонзивший мяч в сетку ворот гостей (1:1).

Вскоре возникла парочка неочевидных шансов у Мбаппе. В первом случае он проиграл забег Меньяну, который быстро устремился на мяч и вовремя накрыл сферу. Во втором случае Килиан открывался под проникающую передачу Коло-Муани и пробил затем мимо створа.

Дембеле из-за пределов штрафной площади плюнул мячом в перекладину, а дальше «ПСЖ» вновь нарвался на очень опасную контратаку. Лофтус-Чик из центра отдал в зону левого инсайда, опять-таки, на Жиру, и Оливье на этот раз не попал в створ, направив мяч во внешнюю сторону сетки.

В общем, неплохо игра смотрелась. Перед сороковой минутой ещё Леау с Пулишичем угрожали воротам парижан, но не подали в створ. До этого был также удар хозяев со штрафного, отражённый Доннаруммой. Кстати, фанаты «Милана», как и предупреждали, снова побросали Доннарумме фальшивые доллары.

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В начале второго тайма «россонери» вышли вперёд в счёте. Тео Эрнандес подал с левого фланга, а Жиру, продавивший Шкриньяра, вторым этажом отправил мяч в мишень (2:1). Таким образом, Милан неудачными действиями свёл на нет свой гол в ворота «Милана», забитый в первом тайме.

Парижанам не удалось избежать поражения в Италии. Удар Мбаппе с острого угла отразил Меньян. Окафор мог отличиться в другие, однако его попытку парировал Доннарумма. А Ли Кан-Ин в концовке попал в правую штангу. «Милан» одержал первую победу в этой Лиге чемпионов, набрал пять очков и подобрался к занимающему вторую строчку «ПСЖ» на расстояние одного балла. Парижане потерпели второе поражение на групповом этапе.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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Juventissimo
08 Ноября 2023 в 01:39
Милан неплохо защищался, но благодаря Дембеле у парижан было на одного игрока меньше. Победа абсолютно заслуженная.
CELTIC FROST
08 Ноября 2023 в 01:14
Вот тебе и ПСЖо. Начали, как команда, превосходящая противника в классе, однако в итоге, как это нередко у них бывает, выхлоп оказался холостым. По такому графику париж рискует набрать 9 очков в группе, чего может не хватить для выхода в плей-офф. ) Мбаппе не реализовал свой шанс и потерялся на поле. А хозяевам - браво. По сути, только победа давала им хорошие шансы на выход в 1/8 и они ее выгрызли. Даже Леао наконец-то проявил себя в качестве лидера. Смотрим, что будет далее.
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