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«Лейпциг» обыграл «Црвену Звезду» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

08 Ноября 2023 • 00:57 Комментировать
Црвена Звезда
1:2
РБ Лейпциг

«Лейпциг» на классе обыграл в гостях «Црвену Звезду». Успех в Белграде позволил немецкой команде пробиться в плей-офф турнира.

Протокол игры  
Црвена Звезда1:2РБ Лейпциг
  8'Симонс Хави (0:1)
  77'Опенда Лои (0:2)
(1:2) Хенрихс Бенджамин81'  
Глазер ОмриДжига НассерДрагович АлександрРодич Милан 85' (Катай Александар ( 85') Мияйлович Срджан  6' 46' (Ндиайе Чериф ( 46') Лучич Владимир  73' 78' (Миятович Йован ( 78') Гелор КонгаИн-Бом ХванИванич Мирко  52' 70' (Олайинка Питер ( 70'  90') Букари ОсманКрассо Жан-Филипп  28' 46' (Неделькович Коста ( 46')
Запасные: Стаменич МаркоКангва КингсДегенек МилошСпайич УрошМитрович СтефанПопович ЗоранКабич Урош
Бласвих ЯнисХенрихс Бенджамин  59'Симакан Мохамед  49'Люкеба Кастелло  56'Раум ДавидФорсберг Эмиль 70' (Баумгартнер Кристоф ( 70') Шлагер Ксавер 84' (Кампль Кевин ( 84') Айдара Амаду 83' (Зайвальд Николас ( 83') Симонс Хави 75' (Карвалью Фабиу ( 75') Опенда ЛоиСеско Бенджамин 70' (Клостерманн Лукас ( 70')
Запасные: Ленц КристоферГулачи ПетерПоульсен Юссуф
07 ноября. Стадион "Райко Митич".

В квартете G, как и предполагалось, борьбы полка не получается. Во вторник за два тура до конца группового турнира «Манчестер Сити» и «Лейпциг» на пару могли оформить себе выход в плей-офф, при условии что синхронно обыграли бы «Янг Бойз» и «Црвену Звезду». Сербы, конечно, не были согласны с таким раскладом сил и хотели дома дать бой немецкой команде.

​​«Красные быки» довольно быстро открыли счёт. Симонс получил мяч в центре поля от Шлагера, беспрепятственно вошёл в штрафную слева и нанёс обводящий удар впритирку с дальней штангой. Было удивительно видеть, как в Лиге чемпионов футболист спокойно забивал.

Белградцы не собирались сдаваться и вскоре могли сравнять результат. Мияйлович бил слева в ближний угол, а Иванич старался сыграть на добивании, но Бласвих оказался на месте. Вскоре у Опенда возник конфликт с тренерской скамейкой ​​«Црвены Звезды», и судья даже удалил одного из представителей сербов.

За пять минут до перерыва после навеса Раума головой мяч выбивал Драгович, а Айдара вторым темпом пробил чуть мимо створа. Тут же Симонс нашёл Опенда на линии штрафной, который бил в дальний верхний угол, но футбольный снаряд задел защитника и пролетел рядом со штангой.

Прямо перед перерывом команды обменялись убойными моментами. После обрезки Опенда убежал один на один с вратарем сербов, но не решил, как реализовать свой шанс и подарил мяч Глазеру. В ответной атаке уже Букари выскочил на рандеву с Бласвихом, убрал защитника и расстреливал ворота с линии вратарской, но попал в голкипера. Затем ещё Форсберг из центра штрафной пытался замкнуть передачу Опенда, но в створ не попал. В итоге на перерыв ​​«Лейпциг» ушёл с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма Сеско протащил мяч по центру и пробил издали в дальний угол, но угодил в штангу. После этого белградцы постарались прибавить и, казалось, даже завладели преимущество. В одном из эпизодов опасно из пределов штрафной бил Ин-Бом, но цели его попытка не достигла.

За пятнадцать минут до конца ​​«красные быки» поймали соперника на контратаке. Опенда почти с середины поля убежал до левого угла штрафной, обыграл Родича и пальнул в ближний угол, не оставив Глазеру шансов. Однако ​​«Црвена Звезда» не сдавалась и вскоре сократили отставание. Конга слева навешивал, и после срезки от Хенрихса футбольный снаряд юркнул в сетку ворот гостей.

Концовка получилась горячей. Сначала Карвалью бил из-за пределов штрафной в угол, но вратарь хозяев выручил. В ответ Олайинка бил из пределов штрафной в ближний угол, но и гостей спас голкипер. В итоге счёт не изменился.

В параллельном матче группы «Манчестер Сити» обыграл «Янг Бойз», и таким образом, «Лейпциг» вместе с английским клубом обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. В оставшихся двух турах два коллектива между собой разберутся, кто с какого места пройдёт в следующую стадию. В следующем туре ​​«красные быки» поедут как раз в Манчестер, но это случится лишь через три недели. В ближайшем матче на выходных ​​«Лейпциг» примет ​​«Фрайбург». «Црвена Звезда» же с «Янг Бойз» теперь будут определять, кто продолжит борьбу в Лиге Европы. Уже в следующем туре сербы как раз отправятся в Швейцарию. Пока же «Црвена Звезда» готовится к матчу с «Железничар» из Панчево.

Роман Андреев

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Црвена Звезда РБ Лейпциг

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