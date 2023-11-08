Гладилин считает Головина «явно лучшим» игроком российского футбола

Бывший наставник московского «Спартака», Валерий Гладилин, считает Александра Головина лучшим игроком российского футбола в настоящий момент - естественно, с учетом легионеров, выступающих не в российском футболе игроков. Напомним, что Гловин защищает цвета «Монако» и проводит очень удачный сезон.

- Тренер команды сейчас ничем не рискует, он приглашает в сборную тех, кто проявляет себя в чемпионате России. Явных лидеров уровня Головина в командах Премьер-лиги нет, а все остальные находятся в равных условиях, кандидатов очень много, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Александр Головин в прошлом выступал за ЦСКА, но в 2018 году перебрался в «Монако».