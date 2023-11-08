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​​«Атлетико» уничтожил ​​«Селтик», который больше тайма играл в меньшинстве

08 Ноября 2023 • 00:53 Комментировать
Атлетико М
6:0
Селтик

​​«Атлетико» одержал важную победу. ​​«Селтик» ещё по ходу первого тайма остался в меньшинстве и на перерыв ушёл при счёте 0:2. После перерыва ​​«Атлетико» забил ещё.

Протокол игры  
Атлетико М6:0Селтик
(1:0) Гризманн Антуан6'  
(2:0) Мората Альваро45'  
(3:0) Гризманн Антуан60'  
(4:0) Лино Сэмуел66'  
(5:0) Мората Альваро76'  
(6:0) Ньигес Сауль85'  
Облак ЯнВитсель АксельХименес Хосе 77' (Сёюнджю Чаглар ( 77'  90') Эрмосо МариоМолина Науэль 71' (Аспиликуэта Сесар ( 71') Ривас Пабло Барриос 46' (Льоренте Маркос ( 46') Коке ХорхеГризманн Антуан 65' (Ньигес Сауль ( 65') Рикельме Родриго 65' (Лино Сэмуел ( 65') Корреа АнхельМората Альваро
Запасные: Савич СтефанГрбич ИвоГалан ХавиГомис Антонио
Харт ДжоДжонстон АлистерКартер-Викерс КэмеронСкэйлз ЛиамТэйлор ГрэгО'Райли Мэттью 46' (Хольм Один Тьяго ( 46') Макгрегор Каллум 71' (Ивата Томоки ( 71') Бернарду Паулу 61' (Тернбулл Дэвид ( 61') Маэда Дайдзэн  23'Фурухаси Кёго 61' (Чжун Ян Хён ( 61') Пальма Луис  36' 46' (О Хен-Гю ( 46')
Запасные: Ралстон ЭнтониФоррест ДжеймсЛагербильке ГуставФиллипс НатаниэльУэлш СтивенДжонстон МайклБэйн Скотт
07 ноября. Стадион "Цивитас Метрополитано".

Матч ​​«Селтика» и ​​«Атлетико» в Глазго неожиданно закончился миром. Это единственное очко, которое шотландцы набрали за первый круг группового этапа Лиги чемпионов. В свою очередь ​​«матрасники» из-за этой потери с пятью баллами шли вторыми в квартете и жаждали хотя бы дома победить.

​​«Атлетико» с первых минут пошёл вперёд, прижав ​​«Селтик» к воротам, что быстро дало результат. Рикельме навешивал слева, Джонстон борьбу выиграл, но сбросил мяч на линию штрафной, где был Гризманн. Француз обработал футбольный снаряд, прицелился и пробил точно в дальний угол.

Довольно быстро ​​«матрасники» могли удвоить счёт. Мадридцы через пас быстро прошли свою половину поля, а на чужой Рикельме, ушёл от нескольких опекунов, сделал пас направо на Корреа, получил обратную передачу, обыграл Макгрегора и готов был забивать, но капитан шотландцев успел перестроиться и заблокировать попытку соперника. ​​«Селтик» тоже постарался взвинтить темп, но это обернулось проблемой. Маэда так хотел себя показать, что на чужой половине поля прямой ногой шипами влетел Эрмосо выше голеностопа, и после просмотра ВАР японец получил красную карточку.

​​«Матрасники», оказавшись в большинстве, постарались прибавить, чтобы увеличить преимущество. Почти тут же Гризманн из левой зоны штрафной бил в дальний угол, но не попал. За десять минут до конца тайма после углового Молина бил головой с близкого расстояния, но получилось немного выше.

Перед перерывом мадридцы своего добились. После углового гости отбились, но вторым темпом Гризманн навесил в штрафную, Хименес в одиночестве аккуратно головой сбросил мяч параллельно воротам, и Мората с близкого расстояния не промахнулся. Таким образом, ​​«матрасники» уже в первом тайме по сути решили исход матча.

В дебюте второй половины хозяева могли забить третий гол. Сначала Корреа получил мяч справа в штрафной и пробил, но Харт спас ворота. Однако после углового Витсель пытался пробить боковыми ножницами, но удар не получился, зато футбольный снаряд отскочил к Хименесу, который бил головой, но попал в перекладину. И всё же мадридцы своего добились. После ещё одного навеса Джонстон вновь головой неудачно выбил мяч в центр своей штрафной, где Гризманн сложился и ножницами пробил в цель.

Вскоре ​​«матрасники» забили и четвёртый гол. Лино получил мяч слева на линии штрафной и обводящим ударом пробил впритирку с дальней штангой. Получилось очень красиво. ​​«Атлетико» продолжал владеть инициативой. За пятнадцать минут до конца Лино в штрафной аккуратно сбросил футбольный снаряд назад на линию, откуда Мората выстрелил под перекладину.

За шесть минут до конца ​​«матрасники» забили в шестой раз. Льоренте справа от лицевой навесил на дальний угол вратарской, откуда у Лино не получился удар. Зато мяч полетел на дальнюю штангу на Сауля. У полузащитника не получился удар первым касанием, но он всё же сориентировался и пробил в цель.

В следующем туре через три недели ​​«Атлетико» отправится на выезд к ​​«Фейеноорду». Пока же подопечные Симеоне сосредоточены на игре Ла Лиги против ​​«Вильярреала». ​​«Селтик» в следующем поединке Лиги чемпионов отправится к римскому ​​«Лацио», а пока готовится к домашнему поединку с ​​«Абердином».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
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