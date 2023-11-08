Дубли Гризманна и Мораты помогли «Атлетико» разгромить «Селтик» с теннисной баранкой

Мадридскому «Атлетико» в четвёртом туре лигочемпионской группы E был уготован домашний матч с глазгианским «Селтиком».

«Матрасники» не очень уверенно выступали в первом круге группового этапа Лиги чемпионов. В трёх матчах на том этапе подопечные Диего Симеоне набрали пять очков. В гостях мадридцы сыграли вничью с «Лацио» и «Селтиком» – эти игры окаймили с двух сторон домашнюю победу «Атлетико» над «Фейеноордом».

Учитывая очковые потери в «группе жизни», впечатлительные болельщики «матрасников» могли беспокоиться насчёт лигочемпионского будущего своей команды. В памяти ещё свежо, как в прошлом сезоне «Атлетико» умудрился занять четвёртое место в квартете с «Порту», «Брюгге» и леверкузенским «Байером».

Что касается «Селтика», но он в первом круге текущего группового этапа набрал только одно очко. Подопечные Брендана Роджерса проиграли в гостях «Фейеноорду», не совладали в родных стенах с «Лацио» и далее сыграли домашнюю ничью как раз таки с мадридским «Атлетико».

«Селтик» последний раз проходил в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2012/2013. В 1/8 финала престижнейшего еврокубка шотландский суперклуб тогда спасовал перед «Ювентусом». Ну а «матрасники» с того времени добирались до двух лигочемпионских финалов, где терпели поражения от мадридского «Реала».

Антуан Гризманн сделал разницу в отчётном матче уже на шестой минуте. Мадридцы успешно развили для себя ситуацию после вброса аута на левом фланге. Рикельме навесил, капитан «Селтика» Макгрегор сбросил мяч головой на подступы к штрафной площади, а Гризманн отправил круглого в дальний угол через небольшой рикошет от соперника (1:0).

«Селтику» отсиживаться в обороне смысла уже не было, поэтому гости стали осуществлять вылазки к чужим воротам. Но энергия Маэды обернулась не туда, куда было гостям нужно. Дайдзэн на половине поля хозяев на правом фланге прямой ногой внедрился в голеностоп Эрмосо. Главный арбитр Иван Кружляк показал нарушителю сначала жёлтую карточку, которая по итогам ВАРа превратилась в красную.

Рикельме на левом полуфланге снабдил пасом Гризманна, и тот был весьма близок к дублю, но ахнул немножко мимо дальней девятки. По истечении получаса игры Гризманн подал угловой, а Корреа пробил головой выше створа. Попозже Мората отправил мяч в левый угол за ленточку, но после попадания во «вне игры».

А вот на второй компенсированной минуте Альваро отличился уже безо всяких нареканий. Продолжили «матрасники» атаку вторым темпом после правофлангового углового, Гризманн выпилил мяч к левому углу вратарской Хименесу, тот скинул головой, а Мората переправил снаряд в ворота в падении ногой (2:0).

В районе часа игры счёт обрёл форму крупного. Шикарный гол записал на свой счёт Гризманн, оформивший дубль. Была подача с правой стороны, Картер-Викерс невольно скинул мяч для удара Антуану, и тот боковыми ножницами великолепно уколол левый угол ворот Харта (3:0).

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Стоило Гризманну покинуть поле в рамках замены, как авоська «Селтика» приняла в себя четвёртый мяч. Сэмуел Лино подобрал сферу и с левого угла штрафной вкрутил её в дальний угол (4:0). Шотландская команда, игравшая вдесятером после удаления в первом тайме, пребывала в нокауте.

«Матрасники» решили забивать и дальше. Альваро Морате удался впечатляющий выстрел в левый угол с семнадцати метров (5:0). Потом ещё Сауль, хоть с первого раза и киксанул, поразил правый угол с близкого расстояния (6:0). Форменный разгром оппонента в исполнении команды из столицы Испании.

Мадридский «Атлетико» уверенно разобрался с соперником из Глазго и набрал восемь очков в группе. Но расслабляться подопечным Диего Симеоне ещё рано, поскольку выход в плей-офф Лиги чемпионов они себе не обеспечили.

Кирилл Иванцов