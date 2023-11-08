Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Дубли Гризманна и Мораты помогли «Атлетико» разгромить «Селтик» с теннисной баранкой

08 Ноября 2023 • 00:52 Комментировать
Атлетико М
6:0
Селтик

Мадридскому «Атлетико» в четвёртом туре лигочемпионской группы E был уготован домашний матч с глазгианским «Селтиком».

Протокол игры  
Атлетико М6:0Селтик
(1:0) Гризманн Антуан6'  
(2:0) Мората Альваро45'  
(3:0) Гризманн Антуан60'  
(4:0) Лино Сэмуел66'  
(5:0) Мората Альваро76'  
(6:0) Ньигес Сауль85'  
Облак ЯнВитсель АксельХименес Хосе 77' (Сёюнджю Чаглар ( 77'  90') Эрмосо МариоМолина Науэль 71' (Аспиликуэта Сесар ( 71') Ривас Пабло Барриос 46' (Льоренте Маркос ( 46') Коке ХорхеГризманн Антуан 65' (Ньигес Сауль ( 65') Рикельме Родриго 65' (Лино Сэмуел ( 65') Корреа АнхельМората Альваро
Запасные: Савич СтефанГрбич ИвоГалан ХавиГомис Антонио
Харт ДжоДжонстон АлистерКартер-Викерс КэмеронСкэйлз ЛиамТэйлор ГрэгО'Райли Мэттью 46' (Хольм Один Тьяго ( 46') Макгрегор Каллум 71' (Ивата Томоки ( 71') Бернарду Паулу 61' (Тернбулл Дэвид ( 61') Маэда Дайдзэн  23'Фурухаси Кёго 61' (Чжун Ян Хён ( 61') Пальма Луис  36' 46' (О Хен-Гю ( 46')
Запасные: Ралстон ЭнтониФоррест ДжеймсЛагербильке ГуставФиллипс НатаниэльУэлш СтивенДжонстон МайклБэйн Скотт
07 ноября. Стадион "Цивитас Метрополитано".

«Матрасники» не очень уверенно выступали в первом круге группового этапа Лиги чемпионов. В трёх матчах на том этапе подопечные Диего Симеоне набрали пять очков. В гостях мадридцы сыграли вничью с «Лацио» и «Селтиком» – эти игры окаймили с двух сторон домашнюю победу «Атлетико» над «Фейеноордом».

Учитывая очковые потери в «группе жизни», впечатлительные болельщики «матрасников» могли беспокоиться насчёт лигочемпионского будущего своей команды. В памяти ещё свежо, как в прошлом сезоне «Атлетико» умудрился занять четвёртое место в квартете с «Порту», «Брюгге» и леверкузенским «Байером».

Что касается «Селтика», но он в первом круге текущего группового этапа набрал только одно очко. Подопечные Брендана Роджерса проиграли в гостях «Фейеноорду», не совладали в родных стенах с «Лацио» и далее сыграли домашнюю ничью как раз таки с мадридским «Атлетико».

«Селтик» последний раз проходил в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2012/2013. В 1/8 финала престижнейшего еврокубка шотландский суперклуб тогда спасовал перед «Ювентусом». Ну а «матрасники» с того времени добирались до двух лигочемпионских финалов, где терпели поражения от мадридского «Реала».

Антуан Гризманн сделал разницу в отчётном матче уже на шестой минуте. Мадридцы успешно развили для себя ситуацию после вброса аута на левом фланге. Рикельме навесил, капитан «Селтика» Макгрегор сбросил мяч головой на подступы к штрафной площади, а Гризманн отправил круглого в дальний угол через небольшой рикошет от соперника (1:0).

«Селтику» отсиживаться в обороне смысла уже не было, поэтому гости стали осуществлять вылазки к чужим воротам. Но энергия Маэды обернулась не туда, куда было гостям нужно. Дайдзэн на половине поля хозяев на правом фланге прямой ногой внедрился в голеностоп Эрмосо. Главный арбитр Иван Кружляк показал нарушителю сначала жёлтую карточку, которая по итогам ВАРа превратилась в красную.

Рикельме на левом полуфланге снабдил пасом Гризманна, и тот был весьма близок к дублю, но ахнул немножко мимо дальней девятки. По истечении получаса игры Гризманн подал угловой, а Корреа пробил головой выше створа. Попозже Мората отправил мяч в левый угол за ленточку, но после попадания во «вне игры».

А вот на второй компенсированной минуте Альваро отличился уже безо всяких нареканий. Продолжили «матрасники» атаку вторым темпом после правофлангового углового, Гризманн выпилил мяч к левому углу вратарской Хименесу, тот скинул головой, а Мората переправил снаряд в ворота в падении ногой (2:0).

В районе часа игры счёт обрёл форму крупного. Шикарный гол записал на свой счёт Гризманн, оформивший дубль. Была подача с правой стороны, Картер-Викерс невольно скинул мяч для удара Антуану, и тот боковыми ножницами великолепно уколол левый угол ворот Харта (3:0).

Реклама


Стоило Гризманну покинуть поле в рамках замены, как авоська «Селтика» приняла в себя четвёртый мяч. Сэмуел Лино подобрал сферу и с левого угла штрафной вкрутил её в дальний угол (4:0). Шотландская команда, игравшая вдесятером после удаления в первом тайме, пребывала в нокауте.

«Матрасники» решили забивать и дальше. Альваро Морате удался впечатляющий выстрел в левый угол с семнадцати метров (5:0). Потом ещё Сауль, хоть с первого раза и киксанул, поразил правый угол с близкого расстояния (6:0). Форменный разгром оппонента в исполнении команды из столицы Испании.

Мадридский «Атлетико» уверенно разобрался с соперником из Глазго и набрал восемь очков в группе. Но расслабляться подопечным Диего Симеоне ещё рано, поскольку выход в плей-офф Лиги чемпионов они себе не обеспечили.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Селтик Лига Чемпионов ещё теги

Новости по матчу

00:53
​​«Атлетико» уничтожил ​​«Селтик», который больше тайма играл в меньшинстве
22:30
«Атлетико» - «Селтик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 6:0
10:55
Атлетико - Селтик: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18:48
Атлетико М — Селтик: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов — 7 ноября 2023
17:15
«Атлетико» - «Селтик»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Барселона Барселона
1
0
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Ньюкасл Ньюкасл
2
0
2.65 3.50 2.75
Видео
Окончен
Милан Милан
ПСЖ ПСЖ
2
1
1.43 3.95 10.00
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Янг Бойз Янг Бойз
3
0
1.03 18.00 100.00
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Фейеноорд Фейеноорд
1
0
1.37 4.40 14.00
Видео
Окончен
Црвена Звезда Црвена Звезда
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1
2
Видео
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Селтик Селтик
6
0
1.08 9.00 62.00
Видео
Окончен
Порту Порту
Антверпен Антверпен
2
0
1.01 13.00 100.00
Видео
08.11.23 в 20:45
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Бенфика Бенфика
2.18 3.55 3.45
Видео
08.11.23 в 20:45
Наполи Наполи
Унион Берлин Унион Берлин
1.51 4.50 6.80
Видео
08.11.23 в 23:00
Бавария Бавария
Галатасарай Галатасарай
1.23 6.80 15.00
Видео
08.11.23 в 23:00
ПСВ ПСВ
Ланс Ланс
1.89 3.90 4.10
Видео
08.11.23 в 23:00
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.20 3.95 1.86
Видео
08.11.23 в 23:00
Арсенал Арсенал
Севилья Севилья
1.44 4.70 8.20
Видео
08.11.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Брага Брага
1.27 6.40 11.00
Видео
08.11.23 в 23:00
Зальцбург Зальцбург
Интер Милан Интер Милан
4.10 3.95 1.88
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Ноября
01:12 · Лига чемпионов
Пепе – самый возрастной игрок, забивший в Лиге чемпионов
00:57 · Лига чемпионов
«Лейпциг» обыграл «Црвену Звезду» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
00:55 · Лига чемпионов
Гладилин считает Головина «явно лучшим» игроком российского футбола
00:53 · Лига чемпионов
​​«Атлетико» уничтожил ​​«Селтик», который больше тайма играл в меньшинстве
00:49 · Франция. Лига 1
Жиру – самый возрастной француз с голом в Лиге чемпионов, он побил рекорд Блана
00:43 · Испания. Ла Лига
Левандовски не забивает 6 матчей подряд – худшая серия Роберта с 2011 года
00:23 · Лига чемпионов
Холанн оформил 67-й гол за «Манчестер Сити» в 70 матчах
00:01 · Италия. Серия А
Иммобиле оформил 200-й мяч за «Лацио»
07 Ноября
23:51 · Нидерланды. Эредивизие
Защитник «Фейеноорда» покинул поле на носилках после травмы головы
23:35 · Лига чемпионов
Фанаты «Боруссии» и «Милана» забросали поля стадионов «долларами» и «золотыми слитками» 2 фото
23:25 · Италия. Серия А
Шкриньяр не мог забить почти два года
23:18 · Лига чемпионов
​«Милан» забил первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов
23:15 · Лига чемпионов
«Барселона» проиграла «Шахтёру» впервые за 15 лет
23:00 · Германия. Бундеслига
Гол «Ньюкаслу» стал для Фюллькруга первым в карьере в Лиге чемпионов
22:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» - «Янг Бойз»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
Все новости
Рекомендуем