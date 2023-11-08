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«Манчестер Сити» уже в плей-офф Лиги чемпионов: Пара мячей Холанна и гол Фодена прибили «Янг Бойз»

08 Ноября 2023 • 00:51 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Янг Бойз

«Манчестер Сити» в четвёртом туре группы G Лиги чемпионов принимал на «Этихад Стэдиум» гостей из швейцарского Берна – команду «Янг Бойз».

Протокол игры  
Манчестер Сити3:0Янг Бойз
(1:0) Холанн Эрлинг23'  
(2:0) Фоден Фил45'  
(3:0) Холанн Эрлинг51'  
Эдерсон МораесУокер Кайл 61' (Филлипс Кэлвин ( 61') Диаш РубенГвардиол ЙошкоЛьюис РикоСтоунс Джон 46' (Аке Натан ( 46') Фоден ФилЛуис Матеус IIКовачич Матео 80' (Доку Жереми ( 80') Грилиш ДжекХоланн Эрлинг 61' (Бобб Оскар ( 61')
Запасные: Аканджи МануэльСилва БернардуРодри ЭрнандесОртега ШтефанАльварес ХулианКарсон Скотт
Расьоппи АнтониАменда Орель  77'Али МохамедБенито Лорис  15'Янко Саиди 65' (Чайва Мигель ( 65') Гарсия Улиссес 78' (Ганвула Сильвер ( 78') Элиа Мешак 78' (Перссон Ноа ( 78') Ниассе ШейхЛаупер Сандро  19'  53'Угриниц Филип 88' (Малес Дариан ( 88') Иттен Седрик 65' (Блюм Левин ( 65')
Запасные: Лустенбергер ФабианФон Балльмоос ДавидКолли ЭбримаРрудхани ДонатНсаме Жан-ПьерМарцино ДариоМонтейро Джоэл
07 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

«Небесно-голубые» в первом круге лигочемпионского группового этапа не допустили ни одной осечки, хотя по ходу всех трёх матчей у команды Хосепа Гвардиолы возникали проблемы насчёт промежуточного результата. Интересно, что эти три встречи «Манчестер Сити» выиграл с одинаковым счётом 3:1.

Дома против «Црвены Звезды» манкунианцы пропустили в конце первого тайма, то есть пришлось им отыгрываться. Дальше «Ман Сити» провёл выездные игры с «РБ Лейпцигом» и «Янг Бойз», где открывал счёт, позволял соперникам восстановить равновесие и только после этого окончательно брал своё.

«Янг Бойз» имел скромный очковый показатель по итогам трёх туров – всего лишь один балл. Команда Рафаэля Викки набрала его во втором туре, сыграв вничью с «Црвеной Звездой». До этого «молодые парни» проиграли «РБ Лейпцигу», ну а потом потерпели дома поражение дома как раз от «Манчестер Сити».

Стоял вопрос, сможет ли принять участие в отчётном матче Эрлинг Холанн, получивший травму лодыжки в матче АПЛ с «Борнмутом». В чемпионате Англии «Ман Сити», кстати, вышел на первое место благодаря очередной своей победе и осечке «Тоттенхэма». «Янг Бойз» в чемпионате Швейцарии тоже сейчас лидирует, причём с огромным отрывом.

Так вот, Холанн был заменён в перерыве игры с «Борнмутом». Гвардиола в послематчевом интервью отметил, что участие Эрлинга во встрече с «Янг Бойз» не исключено, хотя возможен и такой вариант, что Холанн следующий раз появится на поле только в воскресенье в матче Английской премьер-лиги против «Челси».

Получилось, что Холанн вышел в Манчестере против «пчёл» в стартовом составе, а вот Доку, например, чудесно сыгравший в АПЛ с «Борнмутом», не попал в старт. Стоит ещё отметить, что победа над «Янг Бойз» обеспечивала бы «Ман Сити» выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Все понимали, что «небесно-голубые» возьмут мяч под свой контроль и станут оказывать на защиту гостей перманентное давление. Грилиш получил проникающий пас на левом полуфланге и покатил в сторону центра на Рико Льюиса, после чьего удара мячу не позволил зайти внутрь ворот защитник Аменда.

На пятнадцатой минуте Лорис Бенито сфолил перед своей штрафной площадью против Ковачича. Со стандарта Уокер пробил низом в правый угол – Расьоппи отразил недалеко от себя на Фодена. Вслед за этим вратарь визитёров парировал и добивание от Фила. Всё ещё держался «Янг Бойз» без пропущенных мячей.

Впрочем, в середине тайма команда Пепа Гвардиолы распечатала-таки чужие ворота. Лаупер в своей штрафной ударил по ногам Луису Матеусу – пенальти. С одиннадцатиметрового Холанн чётко поразил левый угол, тогда как Расьоппи не угадал и кинулся в противоположную сторону (1:0).

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«Янг Бойз» продолжал позиционно обороняться. На 37-й минуте Уокер простреливал справа на Холанна, которому помешал защитник, и мяч поймал Расьоппи. А в начале добавленного времени Фоден получил справа пас от Грилиша, продвинулся к воротам и умело поразил дальний угол (2:0).

Избиение «молодых парней» перенеслось на вторую половину встречи. На 51-й минуте пришло время второго гола Холанна. Перед чужой штрафной Эрлинг получил передачу от Льюиса и вогнал мяч в правый угол (3:0). Вскоре Лаупер вторую жёлтую карточку за фол против Аке в центре поля и оставил гостей вдесятером.

Ничто не помешало команде Хосепа Гвардиолы спокойно в большинстве довести матч до крупной победы. «Манчестер Сити» одержал на групповом этапе четвёртую победу из четырёх возможных на данный момент и заранее вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Действующий победитель этого турнира уже прорвался в 1/8 финала.

Кирилл Иванцов

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