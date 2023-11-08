Холанн оформил 67-й гол за «Манчестер Сити» в 70 матчах

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прямо сейчас проводит 70-й по счёту матч в карьере за «горожан». Его клуб громит дома швейцарский «Янг Бойз» - 3:0. Эрлинг оформил два гола своей команды и 66-й и 67-й голы за «Сити» для себя лично.

Так, на 23-й минуте норвежец реализовал 11-метровый удар, а на 51-й минуте замкнул передачу от Фодена с правого фланга.

Следить за дальнейшими событиями матча «Манчестер Сити» и «Янг Бойз» можно в нашем текстовом репортаже.

Напомним, что Холанн по итогам минувшего футбольного года получил приз Герда Мюллера, которым награждается лучший бомбардир на церемонии вручения «Золотого мяча».