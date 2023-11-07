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Фанаты «Боруссии» и «Милана» забросали поля стадионов «долларами» и «золотыми слитками» фото

07 Ноября 2023 • 23:35 Комментировать (1)
Боруссия Д
2:0
Ньюкасл

Болельщики «Милана» устроили перформанс в матче против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. С трибун «Сан-Сиро» на поле во время первого тайма полетели разные предметы, подавляющее большинство из которых – бумажки, изображающие доллары.

Ранее похожую акцию на матче против «Ньюкасла» (2:0) провели болельщики «Боруссии». Однако там на поле полетели не только фальшивые копии банкнот, но и картонные фигурки золотых слитков.

До минувшей игры фанаты дортмундцев вывесили баннер, на котором дословно было написано в адрес УЕФА: «Вас не волнует спорт — вас волнуют только деньги!». Так они протестовали против реформы Лиги чемпионов, а также значимости денег в современном футболе.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Боруссия Дортмунд УЕФА Лига Чемпионов ещё теги

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Комментарии (1)
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KLINSMANN
08 Ноября 2023 в 00:06
да а чо, без денег какой футбол
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