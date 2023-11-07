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​«Милан» забил первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

07 Ноября 2023 • 23:18 Комментировать
Милан
1:1
ПСЖ
1 3.15 X 3.65 2 2.30
2-й тайм

В четвертом матче в рамках группового раунда Лиги чемпионов наконец-то свой первый мяч забил «Милан» - это на 12-й минуте игры с «ПСЖ» сделал Рафаэл Леау. Правда, перед этим «Милан» все равно успел начать игру в своем привычном стиле - пропустив гол.

Огорчил поклонников «россонери» Милан Шкриньяр - тот самый, бывший игрок «Интера». Но этот раздражитель сработал - уже через четыре минуты Леау прорвался к воротам соперника и завершил атаку красивым ударом через себя.

Следить за событиями игры между «Миланом» и «ПСЖ» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

 


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Милан ПСЖ Рафаэл Леау ещё теги

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