​«Милан» забил первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

В четвертом матче в рамках группового раунда Лиги чемпионов наконец-то свой первый мяч забил «Милан» - это на 12-й минуте игры с «ПСЖ» сделал Рафаэл Леау. Правда, перед этим «Милан» все равно успел начать игру в своем привычном стиле - пропустив гол.

Огорчил поклонников «россонери» Милан Шкриньяр - тот самый, бывший игрок «Интера». Но этот раздражитель сработал - уже через четыре минуты Леау прорвался к воротам соперника и завершил атаку красивым ударом через себя.

Следить за событиями игры между «Миланом» и «ПСЖ» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.