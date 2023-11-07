«Барселона» проиграла «Шахтёру» впервые за 15 лет

«Барселона» во вторник вечером сенсационно проиграла «Шахтёру» в гостях – 0:1. Единственный гол встречи забил на 40-й минуте Даниил Сикан.

Любопытно, что в последний раз до 7 ноября 2023 года «сине-гранатовые» уступали «горнякам» аж 15 лет назад – в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА-2008/09. Это случилось на «Камп Ноу» 9 декабря 2008 года, матч завершился со счётом 2:3.

На поле в том матче выходили такие игроки как Боян Кркич, Эйдур Гудйонсен, Александр Глеб и Серхио Бускетс. В составе «Шахтёра» играли Фернандиньо, Луис Адриано, Дарио Срна. Победный дубль украинцам принёс Александр Гладкий. А в конце турнира «Барса» оформила победу в Лиге чемпионов, обыграв в финале «МЮ» - 2:0.

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