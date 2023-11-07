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Сикан забил, гол Невертона не засчитали: как «Шахтёр» переиграл «Барселону» в Гамбурге

07 Ноября 2023 • 22:42 Комментировать (9)
Шахтёр Донецк
1:0
Барселона
окончен

«Шахтёр» и «Барселона» встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 4-го тура ЛЧ состоялся 7 ноября на стадионе «Фолькпаркштадион».

Протокол игры  
Шахтёр Донецк1:0Барселона
(1:0) Сикан Даниил40'  
Ризнык ДмитрийГочолеишвили ГиоргиБондарь ВалерийРакицкий ЯрославМатвиенко НиколайСтепаненко Тарас 72' (Назарина Егор ( 72') Зубков АлександрКрыськив ДмитрийСудаков ГеоргийНевертон  90' 90' (Швед Марьян ( 90') Сикан Даниил 62' (Келси Кевин ( 62')
Запасные: Эгиналдо де Соуза ЛемосЛемкин СтавАзаров ИраклийТопалов ДмитрийКастильо ДенилКащук АлексейЧигринский ДмитрийДисмас НоватусРудько Артур
Тер Штеген Марк-АндреКанселу ЖоауАраухо Рональд  45'Кристенсен АндреасАлонсо Маркос 59' (Фелиш Жоау ( 59') Гюндоган ИлкайРомеу Ориоль 59' (Ямаль Ламин ( 59') Гави 81' (Лопес Фермин ( 81') Рафинья Диас 59' (Педри ( 59') Левандовски РобертТоррес Ферран 59' (Бальде Алехандро ( 59')
Запасные: Касадо МаркКунде ЖюльПенья ИньякиАстралага АндерИньиго Мартинес
07 ноября. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).

 

На немецком «Фолькпаркштадион» игроки «Шахтёра» принимали «Барселону». Первый матч этих команд получился довольно напряжённым, каталонцы победили минимально, едва не упустив преимущество в концовке. Вряд ли Хави ждал лёгкой прогулки на выезде, пусть и выездным матч фактически был для обеих команд. «Шахтёр» ожидания оправдал, в первом тайме Судаков, Сикан, Степаненко и компания смотрелись даже лучше грозного соперника.

Хотя в основе Хави выпустил и Левандовски, и Гюндогана, и Гави, и Араухо, и Жоау Канселу. Начали они с падения Роберта в чужой штрафной площади, через паузу арбитр решил, что фола не было. Потом ещё серия позиционных атак «Барселоны» и опасный момент от «Шахтёра». Зубков вскрыл оборону передачей на угол вратарской площади, тут ворвался Матвиенко и что есть силы пробил. Мяч попал точно в корпус Тер Штегену, вовремя среагировавшему на эпизод.

Владение «Барселоны» вообще ничего не приносило команде, вялые наступления «Шахтёр» прерывал без труда. Куда больше конкретики было в атаках «горняков», поэтому мало кто удивился голу в «раздевалку». Перевод через полполя нашёл Гочолеишвили справа, тот сразу навесил в центр штрафной площади, а Араухо откровенно упустил Сикана. Даниил же классно выпрыгнул, пробил и по дуге отправил мяч в «девятку» - 1:0.

Время шло, а больше шансов было у «Шахтёра» на второй гол, чем у «Барселоны» на ответный. Тот же Гочолеишвили убежал от Торреса и Алонсо. Ворвался на правый край вратарской и пробил с острого угла, но тут Тер Штеген выручил. Хави же через пять минут после этого Торреса и Алонсо заменил. А ещё и Ромеу с Рафиньей, выпустив Бальде, Педри, Фелиша и Ямала.

Усилиями свежих игроков удалось создать суматоху во вратарской площади Ризныка. Как раз Ламин раскачал оппонента на фланге и прострелил, Фелиш продлил полёт мяча, а пробить пытались Левандовски и Гави. Все попытки в атмосфере умеренной паники накрыли защитники «Шахтёра». На последних минутах «Барселона» серьёзно прижала номинальных хозяев, оставив все перепасовки и кружева вокруг штрафной площади за собой. «Шахтёр» же просто оберегал минимальную победу.

При таком давлении «Шахтёр» сподобился на контратаку и Невертон забил шикарный гол. Убежал бразилец на левый край чужой штрафной, обогнул Канселу и пробил в дальнюю «девятку». Всё круто, но лайнсмен уже стоял с поднятым флажком, а после офсайд подтвердили на повторе. Но важно другое, «Барселона» так и не забила, уступив «горнякам» в Германии. У «Шахтёра» вторая победа на групповом этапе ЛЧ, у каталонцев – первое поражение.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Шахтёр Донецк

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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
07 Ноября 2023 в 22:54
Да уж. А я-то думал, что после успеха в Португалии Барса наберет 18 из 18. Были все шансы. Справедливости ради, против Порту она не наиграла и на ничью и выглядела в стиле условного Атлетико. Но все равно - сегодня удивила. Со знаком минус. Думаю, каталонцы все равно станут в своей группе первыми. А вот что будет дальше - вопрос.
pol-black
07 Ноября 2023 в 22:51
полная импотенция, что в нападении, что в защите. защитники останавливаются и не бегут за соперником, у которого мяч, дают бить по воротам. нападающие не могут сподобиться на нормальный удар даже. Барса в яме сейчас, и когда оттуда выберется - неизвестно. поражение по делу.
Bartimeus
07 Ноября 2023 в 22:50
За весь матч не создали ни единого опасного момента! Просто позорище. И Хави ротацию применил, ряд игроков был тогда заменен, кто сегодня вышел в старте. Короче полная ротация, кроме Левы. Ну что, нападение полные нули. Играли так, будто ожидали, как в старые-добрые на классе закатят 1-2. Да только нет этого класса, когда же игроки поймут, что они ничем не лучше остальных, если не будут выкладываться. Или Хави это надо вдолбить в голову. От Левандовски мяч отскакивает как от бревна, да и делает кучу касаний, долго разворачивается - все читаемо. Рафинья с Торресом просто катали вату. Ямал с Фелишем чуть получше, хоть какое-то давление пошло, но тоже ничего. Наверно, худший матч этого сезона, такой тотальной беспомощности давно не было.
CELTIC FROST
07 Ноября 2023 в 22:56
Ты прав. Подчас сегодняшняя Барса напоминает Спартак в России. В том смысле, что игроки помнят о победных традициях, гордятся ими и живут в прошлом, почему-то думая, что они изначально выше противника.А в реальности лучшие времена прошли, чтобы их вернуть - нужно стараться изо всех сил.
Bartimeus
07 Ноября 2023 в 23:15
Да вроде бы уже и нет игроков, ковавших те великие победы, странно всё это. Но однозначно пора избавляться от мыслей: "Барса один из лучших клубов мира". Исторически да, но нужно доказывать это сейчас в игровом плане.
Могли сыграть лучше? Да, не настолько все плохо. Но, как оказалось, можно опуститься и на такое дно. сегодня не было ни одного удачного дриблинга, ни одной разрезающей передачи, ни одного даже паса на ход, ни одной комбинации - одни тупые навесы. Получают мяч, и все - занавес.
CELTIC FROST
07 Ноября 2023 в 23:18
Меня вообще, когда я смотрю Барсу, игра при Хави чаще всего удивляет. Странновато все это смотрится, за исключением отдельных поединков. Если честно, ничем не лучше, чем, например, при тех же Сетьене и Кумане. Как мне кажется, при нынешнем подборе игроков тут нужен несколько иной подход. Например, условный Клопп)
Шарипов Тахир
07 Ноября 2023 в 23:14
Хотел бы ещё отметить и тренерскую импотенцию! Если ты готов потерять три очка , то не надо выпускать уже абсолютно нулевого Левандовского, дубового Торреса итд

и ТД. Ведь есть молодые и способные игроки. Они , по крайней мере, чтобы завоевать место под солнцем , будут стараться и проявлять активность. Нет, такое впечатление, что у Хави в голове есть проблемы с серым веществом.
Шарипов Тахир
07 Ноября 2023 в 22:48
Ну очень давно не видел такой совершенно позорнейшей игры Барселоны! Помнится в одном старом советском фильме один из героев говорил : И это дом борется за звание дома высокой культуры быта ! Хочется перефразировать: И эта команда хочет бороться за звание чемпиона Ла,Лиги?!! Про ЛЧ я вообще не говорю, здесь ловить нечего! Просто ужасный позор!
Bartimeus
07 Ноября 2023 в 22:54
Это же кошмар, кошмар! (с) из того же фильма.
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