Сикан забил, гол Невертона не засчитали: как «Шахтёр» переиграл «Барселону» в Гамбурге

«Шахтёр» и «Барселона» встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 4-го тура ЛЧ состоялся 7 ноября на стадионе «Фолькпаркштадион».

На немецком «Фолькпаркштадион» игроки «Шахтёра» принимали «Барселону». Первый матч этих команд получился довольно напряжённым, каталонцы победили минимально, едва не упустив преимущество в концовке. Вряд ли Хави ждал лёгкой прогулки на выезде, пусть и выездным матч фактически был для обеих команд. «Шахтёр» ожидания оправдал, в первом тайме Судаков, Сикан, Степаненко и компания смотрелись даже лучше грозного соперника.

Хотя в основе Хави выпустил и Левандовски, и Гюндогана, и Гави, и Араухо, и Жоау Канселу. Начали они с падения Роберта в чужой штрафной площади, через паузу арбитр решил, что фола не было. Потом ещё серия позиционных атак «Барселоны» и опасный момент от «Шахтёра». Зубков вскрыл оборону передачей на угол вратарской площади, тут ворвался Матвиенко и что есть силы пробил. Мяч попал точно в корпус Тер Штегену, вовремя среагировавшему на эпизод.

Владение «Барселоны» вообще ничего не приносило команде, вялые наступления «Шахтёр» прерывал без труда. Куда больше конкретики было в атаках «горняков», поэтому мало кто удивился голу в «раздевалку». Перевод через полполя нашёл Гочолеишвили справа, тот сразу навесил в центр штрафной площади, а Араухо откровенно упустил Сикана. Даниил же классно выпрыгнул, пробил и по дуге отправил мяч в «девятку» - 1:0.

Время шло, а больше шансов было у «Шахтёра» на второй гол, чем у «Барселоны» на ответный. Тот же Гочолеишвили убежал от Торреса и Алонсо. Ворвался на правый край вратарской и пробил с острого угла, но тут Тер Штеген выручил. Хави же через пять минут после этого Торреса и Алонсо заменил. А ещё и Ромеу с Рафиньей, выпустив Бальде, Педри, Фелиша и Ямала.

Усилиями свежих игроков удалось создать суматоху во вратарской площади Ризныка. Как раз Ламин раскачал оппонента на фланге и прострелил, Фелиш продлил полёт мяча, а пробить пытались Левандовски и Гави. Все попытки в атмосфере умеренной паники накрыли защитники «Шахтёра». На последних минутах «Барселона» серьёзно прижала номинальных хозяев, оставив все перепасовки и кружева вокруг штрафной площади за собой. «Шахтёр» же просто оберегал минимальную победу.

При таком давлении «Шахтёр» сподобился на контратаку и Невертон забил шикарный гол. Убежал бразилец на левый край чужой штрафной, обогнул Канселу и пробил в дальнюю «девятку». Всё круто, но лайнсмен уже стоял с поднятым флажком, а после офсайд подтвердили на повторе. Но важно другое, «Барселона» так и не забила, уступив «горнякам» в Германии. У «Шахтёра» вторая победа на групповом этапе ЛЧ, у каталонцев – первое поражение.