«Боруссия» отошла от провала в класико: Дортмунд опять обыграл «Ньюкасл» и не пропустил

«Боруссия» и «Ньюкасл» сыграли в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 4-го тура состоялся 7 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Дортмунд удивляет в последнее время. То неожиданная победа над «Ньюкаслом» в гостях, из-за которой «сороки» прилетели вдвойне обозлённые, то безвольный вынос тела от «Баварии» в немецком класико. Какая из этих «Боруссий» выйдет на ответный матч против англичан, не знали даже болельщики Дортмунда. Терзич место в старте ожидаемо доверил Адейеми, Нмече, Брандту и Фюллькругу.

«Ньюкасл» же приехал чуть ли не вторым составом, гонимый привычным уже ворохом кадровых проблем – без Тонали, Таргетта, Мёрфи, Манкильо, Берна, Ботмана, Барнса, Андерсона и Исака. Гости показали стильную зелёную форму, а вот на поле решили не отсвечивать – аккуратно играли вторым номером. «Боруссия» постоянно была в атаке, но зон свободных найти не могла. «Сороки» же редко вылетали на чужую половину поля.

И только тогда, когда такой темп убаюкал обоих, случился опасный момент – а с ним и сразу гол. «Ньюкасл» впервые вышел большими силами нарвавшись на контрвыпад «Боруссии», по ходу которого Забитцер успел сделать красивую передачу пяткой, а затем ещё открыться во фланг и оттуда прострелить. Лучше всех понял замысел Марсель Никлас Фюллькруг, подставивший ногу на линии вратарской. Мяч влетел под перекладину – 1:0.

Гол словно вспышкой озарил первый тайм, далее зрелище продолжилось ровно такое же скучное. Долго Эдди Хау такого терпеть не мог – после перерыва он выпустил Гордона и Альмирона, заменив Уилсона и Холла. Свежие игроки добавили активности, «Ньюкасл» наконец забегал, на исходе часа игры создав отличный момент. Тино Ливраменто с правого фланга подал в штрафную, где Жоэлинтон опередил Озкана и головой пробил метров с пяти в дальний угол, но лишь каким-то чудом в створ не попал.

У «Боруссии» очень активен был Брандт, не стеснялся бить с разных дистанций. Так Юлиан метров с семнадцати зарядил в дальний нижний угол - Ник Поуп всё видел и отбил мяч на угловой. Тогда не повезло, но за десять минут до конца матча Брандт всё-таки зажёг свою фамилию на табло, окончательно сняв вопросы по победителю матча. После неудачного розыгрыша чужого штрафного удара «Боруссия» убежала в контратаку, Адейеми забросил мяч на Брандта, тот ещё мяч протащил и метров с двенадцати неотразимо пробил в дальний нижний угол – 2:0.

Всё на этом. «Боруссия» снова обыгрывает «Ньюкасл», снова не пропускает от «сорок» и пока что поднимается на первую строчку в группе.