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«Боруссия» отошла от провала в класико: Дортмунд опять обыграл «Ньюкасл» и не пропустил

07 Ноября 2023 • 22:37 Комментировать (5)
Боруссия Д
2:0
Ньюкасл
окончен

«Боруссия» и «Ньюкасл» сыграли в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 4-го тура состоялся 7 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Протокол игры  
Боруссия Д2:0Ньюкасл
(1:0) Фюллькруг Никлас26'  
(2:0) Брандт Юлиан79'  
Кобель ГрегорЗюле НикласХуммельс МатсШлоттербек НикоРюэрсон ЮлианЗабитцер МарсельЭзкан СалихАдейеми Карим 80' (Ройс Марко ( 80') Нмеча ФеликсБрандт ЮлианФюллькруг Никлас 87' (Мукоко Юссуфа ( 87')
Запасные: Бланк ХендриЛотка МарсельРейна ДжованниВольф МариусБенсебаини РамиМайер Александер IIАллер СебастьянБайно-Гиттенс ДжеймиМален Дониэлл
Поуп НикТриппьер КиранЛасcеллс ДжамалШёр ФабианХолл Льюис  9' 46' (Гордон Энтони ( 46') Лонгстафф ШонГимараэс БруноУиллок Джо 80' (Майли Льюис ( 80') Ливраменто ВалентиноУилсон Каллум 46' (Альмирон Мигель ( 46') Жоэлинтон
Запасные: Кариус ЛорисДамметт ПолДубравка МартинДе Болле ЛукасПаркинсон Бен
07 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

Дортмунд удивляет в последнее время. То неожиданная победа над «Ньюкаслом» в гостях, из-за которой «сороки» прилетели вдвойне обозлённые, то безвольный вынос тела от «Баварии» в немецком класико. Какая из этих «Боруссий» выйдет на ответный матч против англичан, не знали даже болельщики Дортмунда. Терзич место в старте ожидаемо доверил Адейеми, Нмече, Брандту и Фюллькругу.

«Ньюкасл» же приехал чуть ли не вторым составом, гонимый привычным уже ворохом кадровых проблем – без Тонали, Таргетта, Мёрфи, Манкильо, Берна, Ботмана, Барнса, Андерсона и Исака. Гости показали стильную зелёную форму, а вот на поле решили не отсвечивать – аккуратно играли вторым номером. «Боруссия» постоянно была в атаке, но зон свободных найти не могла. «Сороки» же редко вылетали на чужую половину поля.

И только тогда, когда такой темп убаюкал обоих, случился опасный момент – а с ним и сразу гол. «Ньюкасл» впервые вышел большими силами нарвавшись на контрвыпад «Боруссии», по ходу которого Забитцер успел сделать красивую передачу пяткой, а затем ещё открыться во фланг и оттуда прострелить. Лучше всех понял замысел Марсель Никлас Фюллькруг, подставивший ногу на линии вратарской. Мяч влетел под перекладину – 1:0.

Гол словно вспышкой озарил первый тайм, далее зрелище продолжилось ровно такое же скучное. Долго Эдди Хау такого терпеть не мог – после перерыва он выпустил Гордона и Альмирона, заменив Уилсона и Холла. Свежие игроки добавили активности, «Ньюкасл» наконец забегал, на исходе часа игры создав отличный момент. Тино Ливраменто с правого фланга подал в штрафную, где Жоэлинтон опередил Озкана и головой пробил метров с пяти в дальний угол, но лишь каким-то чудом в створ не попал.

У «Боруссии» очень активен был Брандт, не стеснялся бить с разных дистанций. Так Юлиан метров с семнадцати зарядил в дальний нижний угол - Ник Поуп всё видел и отбил мяч на угловой. Тогда не повезло, но за десять минут до конца матча Брандт всё-таки зажёг свою фамилию на табло, окончательно сняв вопросы по победителю матча. После неудачного розыгрыша чужого штрафного удара «Боруссия» убежала в контратаку, Адейеми забросил мяч на Брандта, тот ещё мяч протащил и метров с двенадцати неотразимо пробил в дальний нижний угол – 2:0.

Всё на этом. «Боруссия» снова обыгрывает «Ньюкасл», снова не пропускает от «сорок» и пока что поднимается на первую строчку в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Боруссия Дортмунд

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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
07 Ноября 2023 в 23:06
Ну. и как вишенка на торте) - Забитцер. Ясен красен, что он не подходил нынешнему "выдающемуся" МЮ с его гением-стратегом Хагом. Как говорится, горе от ума - налицо.
CELTIC FROST
07 Ноября 2023 в 22:49
Хорошая игра хозяев и, увы, слабая - гостей. Боруссия отошла от декласса Баварии и сыграла не идеально, но ярко, быстро, изо всех сил, добившись заслуженного успеха. Теперь у этой быстрой, бегущей, азартной команды есть все шансы выйти в 1/8 ЛЧ. Что касается Ньюкасла, то его зачастую грозная в АПЛ атака вновь (за исключением вспышки с ПСЖ - что это было?) промолчала. Надо было реализовывать свои супермоменты с дортмундцами дома. Здесь же создали лишь 1 голевой шанс и вполне могли пропускать еще. Справедливости ради, примерно так же дубово смотрелся Ньюкасл и в гостях с Миланом. С ним же, скорее всего, и будет решающий мачт за продолжение евровесны. Выше третьего места в группе подняться не судьба. Н это и правильно - судя по всему, рано еще. А вот в ЛЕ можно на что-то претендовать.По сути, игра нынешнего Ньюкасла напоминает потуги Блэкберна в 1995-м и мучения Манчестер Сити в первые его несколько лет в ЛЧ. Команде явно нужно расти, развиваться и прибавлять. Будет ли это? посмотрим. / А хозяевам - успехов.
snk6565
07 Ноября 2023 в 23:00
Прям, с языка снял...сороки в АПЛ и в ЛЧ...две большие разницы...какой то синдром Сити
CELTIC FROST
07 Ноября 2023 в 23:03
Так потому и напоминают). Как мучились и те же МЮ и Арсенал из 90-х, когда, впечатляя в АПЛ, они далеко не сразу стали в плей-офф выходить из групп. Видимо, здесь для успехов надо пообтесаться, помучаться сезон другой. Если владельцы Ньюкасла продолжат свою линию по укреплению команды, шанс у них еще будет. Да и не один.
redwhite1959
07 Ноября 2023 в 22:47
Как известно - всё познаётся в сравнении! Если так хорош сейчас Дортмунд, который по всем статьям переиграл одну из лучших команд Англии, то что тогда говорить про "Баварию", которая несколько дней назад разгромила такой хороший Дортмунд на его поле? Более того - ещё полтора месяца назад Дортмунд проиграл в "одну калитку" Парижу на его поле. И за полтора месяца такой прогресс! Похоже - Терзич действительно толковый тренер! Ну и конечно в составе Дортмунда есть звезда первой величины - Брандт! И ведёт игру команды и сам забивает!
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