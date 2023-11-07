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​«Милан» объявил состав на игру с «ПСЖ»

07 Ноября 2023 • 22:04 Комментировать
Милан
1:1
ПСЖ
1 3.15 X 3.65 2 2.30
1-й тайм

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» попытается отомстить французскому «ПСЖ» за крупное поражение двухнедельной давности - тогда подопечные Луиса Энрике забили «Милану» три безответных мяча. Накануне ответной игры наставник итальянского клуба Стефано Пиоли объявил стартовый состав команды.

«Милан»: Меньян, Тиав, Томори, Те Эрнандес, Калабрия, Рейндерс, Лофтус-Чик, Муса, Леау, Жиру, Пулишич.

Следить за событиями игры Лиги чемпионов между итальянским «Миланом» и французским «ПСЖ» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ

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