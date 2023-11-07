​«Милан» объявил состав на игру с «ПСЖ»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» попытается отомстить французскому «ПСЖ» за крупное поражение двухнедельной давности - тогда подопечные Луиса Энрике забили «Милану» три безответных мяча. Накануне ответной игры наставник итальянского клуба Стефано Пиоли объявил стартовый состав команды.

«Милан»: Меньян, Тиав, Томори, Те Эрнандес, Калабрия, Рейндерс, Лофтус-Чик, Муса, Леау, Жиру, Пулишич.

Следить за событиями игры Лиги чемпионов между итальянским «Миланом» и французским «ПСЖ» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции.