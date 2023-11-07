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Торрес, Левандовски и Рафинья — в стартовом составе «Барселоны» на матч Лиги чемпионов

07 Ноября 2023 • 20:02 Комментировать
Шахтёр Донецк
...
Барселона
Через 0 ч. 26 мин.

Сегодня, 7 ноября, «Барселона» на выезде сыграет с «Шахтёром» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер каталонского клуба с первых минут решил выставить следующих футболистов: Тер Штеген (вр), Канселу, Араухо, Кристенсен, Алонсо, Гюндоган, Ромеу, Гави, Рафинья Диас, Левандовски, Торрес.  

Встреча между «Шахтёром» и «Барселоной» начнется в 20:45 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы можете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, предыдущая игра между командами завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1.

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