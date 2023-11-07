Торрес, Левандовски и Рафинья — в стартовом составе «Барселоны» на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 7 ноября, «Барселона» на выезде сыграет с «Шахтёром» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер каталонского клуба с первых минут решил выставить следующих футболистов: Тер Штеген (вр), Канселу, Араухо, Кристенсен, Алонсо, Гюндоган, Ромеу, Гави, Рафинья Диас, Левандовски, Торрес.

Встреча между «Шахтёром» и «Барселоной» начнется в 20:45 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы можете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, предыдущая игра между командами завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1.