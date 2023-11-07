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Кобель – капитан «Боруссии» на матч с «Ньюкаслом»

07 Ноября 2023 • 19:45 Комментировать
Боруссия Д
...
Ньюкасл
1 2.70 X 3.65 2 2.55
Через 0 ч. 27 мин.

Дортмундская «Боруссия» представила стартовый состав на вечернюю игру Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Команды, напомним, встречаются в рамках четвёртого тура группового этапа, объединил соперников квартет F.

Состав «шмелей» на игру выглядит следующим образом:

Кобель (к), Шлоттербек, Зюле, Хуммельс, Рюэрсон, Эзкан, Нмеча, Брандт, Адейеми, Забитцер, Фюллькруг.

Напомним, что в третьем туре «Боруссия» с минимальным счётом одержала победу над «Ньюкаслом» в проливной дождь на «Сент-Джеймс Парке». Следить за событиями матча сегодняшнего в текстовом формате можно на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Грегор Кобель

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