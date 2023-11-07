Без Гордона и Альмирона, но с Жоэлинтоном: «Ньюкасл» озвучил состав на матч с «Боруссией»

Чуть более часа остаётся до игры четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В рамках противостояния встретятся дортмундская «Боруссия» и английский «Ньюкасл». «Сороки» первыми назвали состав на грядущую игру, он выглядит так:

Поуп, Триппьер, Лассельс (к), Шёр, Холл, Гимараэс, Лонгстафф, Жоэлинтон, Ливраменто, Уиллок, Уилсон.

Запасные: Дубравка, Кариус, Даммет, Майли, Альмирон, Гордон, Паркинсон.

После трёх туров группового этапа «Ньюкасл» идёт на третьем месте турнирной таблицы группы F, которую в начале турнира прозвали «группой смерти». У команды 4 очка, 6 – у «ПСЖ», 4 – у «Боруссии», 2 – у «Милана».

Следить за событиями грядущей игры можно в текстовой трансляции на нашем сайте.