Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Пресс-служба испанского «Реал Сосьедада» опубликовала список футболистов, которые смогут принять участие в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

В заявку вошел российский полузащитник сан-себастьянского клуба Арсен Захарян, который ранее уже дебютировал в Лиге чемпионов в прошлом матче с «Бенфикой», сыграв 14 минут. Та встреча завершилась победой «Реал Сосьедада» со счетом 1:0.

Ответный поединок между командами пройдет 8 ноября. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.