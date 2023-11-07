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Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

07 Ноября 2023 • 19:35 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Бенфика
1 1.87 X 3.65 2 4.40
08.11 20:45

Пресс-служба испанского «Реал Сосьедада» опубликовала список футболистов, которые смогут принять участие в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

В заявку вошел российский полузащитник сан-себастьянского клуба Арсен Захарян, который ранее уже дебютировал в Лиге чемпионов в прошлом матче с «Бенфикой», сыграв 14 минут. Та встреча завершилась победой «Реал Сосьедада» со счетом 1:0.

Ответный поединок между командами пройдет 8 ноября. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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