Генич объяснил, почему нужна реформа Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о реформе Лиги чемпионов.

«Текущий сезон Лиги чемпионов показывает, почему реформа турнира назрела. Разрыв между богатыми и средними слишком большой. УЕФА хочет больше матчей грандов, да и мы, честно говоря, тоже их хотим», — цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, нынешний сезон Лиги чемпионов является последним, который проходит по старому формату, где 32 клуба поделены на 8 групп по 4 команды.

Со следующего розыгрыша в главном клубном европейском турнире будут принимать участие уже 36 коллективов из разных стран. Согласно новым правилам, никаких групп больше не будет — только общая таблица. Минимальное количество игр в турнире по новому формату — десять (на данный момент шесть).