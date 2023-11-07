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«Лацио» - «Фейеноорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

07 Ноября 2023 • 22:30 Комментировать
Лацио
0:0
Фейеноорд
1 2.55 X 3.50 2 2.80
1-й тайм

В четвёртом туре Лиги чемпионов встречаются «Лацио» и «Фейеноорд».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Лацио0:0Фейеноорд
Проведель ИванЛаццари МануэльПатрикРоманьоли АлессиоХюсай ЭльсейдКамада ДаитиВесино МатиасАльберто ЛуисАндерсон ФелипеИммобиле ЧироДзакканьи Маттиа
Запасные: Federico MagroКатальди ДанилоГендузи МаттеоПедро РодригесИсаксен ГуставКастельянос ВалентинПеллегрини ЛукаХила МариоРовелла НиколоСепе Луиджи
Бейло ЮстинНиукоп Барт  1'Гертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер МатсЗерруки РамизТимбер КвинтенСтенгс КелвинХименес Сантьяго ТомасПайшао Игор
Запасные: Лопес МаркосМиламбо АнтониВан Ден Белт ТомасУэда АясэДилросун ДжавайроИванушец ЛукаЛампру КостантиносЛингр ОндржейДжаханбахш АлирезаБелен ТомасТраунер ГернотВелленройтер Тимон
07 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Фейеноорд

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