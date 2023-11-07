«Лацио» - «Фейеноорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В четвёртом туре Лиги чемпионов встречаются «Лацио» и «Фейеноорд».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лацио - Фейеноорд
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Протокол игры
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Патрик•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд•Камада Даити•Весино Матиас•Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа
Бейло Юстин•Ниукоп Барт• 1'Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Зерруки Рамиз•Тимбер Квинтен•Стенгс Келвин•Хименес Сантьяго Томас•Пайшао Игор
07 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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