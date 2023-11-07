«Порту» - «Антверпен»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Португалии проходит матч четвёртого тура Лиги чемпионов между «Порту» и «Антверпеном».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Порту - Антверпен
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Протокол игры
Кошта Диогу•Мариу Жоау III•Пепе Кеплер•Карму Давид•Занузи Зайду•Франко Андре•Варела Алан•Эуштакиу Стивен•Пепе VI•Эванилсон•Тареми Мехди
Ламменс Сенне•Де Лат Ричи•Ван Ден Босх Зено•Кулибали Сумайла•Вейндал Оуэн•Юсуф Альхассан•Вермирен Артур•Керк Джирано•Эккеленкамп Юрген•Баликвиша Мишель-Анже•Иленикена Джордж
07 ноября. Стадион "Драгау" (Порту).
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