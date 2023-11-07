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«Шахтёр» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

07 Ноября 2023 • 20:15 Комментировать (1)
Шахтёр Донецк
1:0
Барселона
перерыв

«Шахтёр» и «Барселона» проводят матч четвёртого тура Лиги чемпионов.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Шахтёр Донецк1:0Барселона
(1:0) Сикан Даниил40' 
Ризнык ДмитрийГочолеишвили ГиоргиБондарь ВалерийРакицкий ЯрославМатвиенко НиколайСтепаненко ТарасЗубков АлександрКрыськив ДмитрийСудаков ГеоргийНевертонСикан Даниил
Запасные: Швед МарьянКелси КевинЭгиналдо де Соуза ЛемосЛемкин СтавАзаров ИраклийТопалов ДмитрийКастильо ДенилКащук АлексейЧигринский ДмитрийНазарина ЕгорДисмас НоватусРудько Артур
Тер Штеген Марк-АндреКанселу ЖоауАраухо Рональд  45'Кристенсен АндреасАлонсо МаркосГюндоган ИлкайРомеу ОриольГавиРафинья ДиасЛевандовски РобертТоррес Ферран
Запасные: Ямаль ЛаминКасадо МаркКунде ЖюльБальде АлехандроПенья ИньякиАстралага АндерИньиго МартинесЛопес ФерминПедриФелиш Жоау
07 ноября. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Шахтёр Донецк

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
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Bartimeus
07 Ноября 2023 в 21:38
Полное убожество. Хави, где игра? Почему у команды нулевая мотивация? С такой игрой лучше не выходить из группы, чтобы не получить очередной разгром в плей-офф.
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Перерыв
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Барселона Барселона
1
0
6.20 4.90 1.51
Видео
Перерыв
Боруссия Д Боруссия Д
Ньюкасл Ньюкасл
1
0
2.34 3.80 2.95
Видео
07.11.23 в 23:00
Милан Милан
ПСЖ ПСЖ
2.90 3.65 2.45
Видео
07.11.23 в 23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Янг Бойз Янг Бойз
1.17 9.20 16.00
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07.11.23 в 23:00
Лацио Лацио
Фейеноорд Фейеноорд
2.21 3.70 3.25
Видео
07.11.23 в 23:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
5.00 4.50 1.64
Видео
07.11.23 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Селтик Селтик
1.33 5.60 10.00
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07.11.23 в 23:00
Порту Порту
Антверпен Антверпен
1.57 4.20 6.40
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08.11.23 в 20:45
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Бенфика Бенфика
2.18 3.55 3.45
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