«Шахтёр» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

«Шахтёр» и «Барселона» проводят матч четвёртого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Шахтёр Донецк - Барселона
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Протокол игры
|(1:0) Сикан Даниил40'
Ризнык Дмитрий•Гочолеишвили Гиорги•Бондарь Валерий•Ракицкий Ярослав•Матвиенко Николай•Степаненко Тарас•Зубков Александр•Крыськив Дмитрий•Судаков Георгий•Невертон•Сикан Даниил
Тер Штеген Марк-Андре•Канселу Жоау•Араухо Рональд• 45'Кристенсен Андреас•Алонсо Маркос•Гюндоган Илкай•Ромеу Ориоль•Гави•Рафинья Диас•Левандовски Роберт•Торрес Ферран
07 ноября. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).
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