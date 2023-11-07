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«Боруссия» Дортмунд - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

07 Ноября 2023 • 20:15 Комментировать
Боруссия Д
1:0
Ньюкасл
1 2.65 X 3.50 2 2.75
перерыв

В четвёртом туре Лиги чемпионов встречаются «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Боруссия Д1:0Ньюкасл
(1:0) Фюллькруг Никлас26' 
Кобель ГрегорЗюле НикласХуммельс МатсШлоттербек НикоРюэрсон ЮлианЗабитцер МарсельЭзкан СалихАдейеми КаримНмеча ФеликсБрандт ЮлианФюллькруг Никлас
Запасные: Бланк ХендриЛотка МарсельРейна ДжованниМукоко ЮссуфаВольф МариусБенсебаини РамиРойс МаркоМайер Александер IIАллер СебастьянБайно-Гиттенс ДжеймиМален Дониэлл
Поуп НикТриппьер КиранЛасcеллс ДжамалШёр ФабианХолл Льюис  9'Лонгстафф ШонГимараэс БруноУиллок ДжоЛивраменто ВалентиноУилсон КаллумЖоэлинтон
Запасные: Кариус ЛорисМайли ЛьюисДамметт ПолДубравка МартинДе Болле ЛукасГордон ЭнтониАльмирон МигельПаркинсон Бен
07 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Боруссия Дортмунд

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6.20 4.90 1.51
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