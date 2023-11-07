«Боруссия» Дортмунд - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В четвёртом туре Лиги чемпионов встречаются «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Боруссия Д - Ньюкасл
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Протокол игры
|(1:0) Фюллькруг Никлас26'
Кобель Грегор•Зюле Никлас•Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико•Рюэрсон Юлиан•Забитцер Марсель•Эзкан Салих•Адейеми Карим•Нмеча Феликс•Брандт Юлиан•Фюллькруг Никлас
07 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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