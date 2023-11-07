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Бобби Робсон – последний английский тренер, обыгрывавший команду из Германии на выезде

07 Ноября 2023 • 18:17 Комментировать
Боруссия Д
...
Ньюкасл
1 2.70 X 3.65 2 2.55
Через 2 ч. 0 мин.

Сэр Бобби Робсон – последний английский тренер, выигрывавший немецкий клуб на выезде в Лиге чемпионов УЕФА. Это случилось 20 лет назад, в 2003 году, когда его «Ньюкасл» обыграл «Байер» из Леверкузена. Фактом делится TNT Sports.

Напомним, что во вторник вечером дортмундская «Боруссия» примет дома «Ньюкасл». Матч стартует в 20:45 по московскому времени. «Сорок» два десятка лет спустя возглавляет другой английский специалист, молодой тренер Эдди Хау.

Отметим, что матч третьего тура группового этапа «Ньюкасл» проиграл дома с минимальным счётом.

Следить за всеми событиями грядущего матча в формате текстовой трансляции можно на нашем сайте.

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Ньюкасл Боруссия Дортмунд Бобби Робсон ещё теги

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