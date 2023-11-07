Бобби Робсон – последний английский тренер, обыгрывавший команду из Германии на выезде

Сэр Бобби Робсон – последний английский тренер, выигрывавший немецкий клуб на выезде в Лиге чемпионов УЕФА. Это случилось 20 лет назад, в 2003 году, когда его «Ньюкасл» обыграл «Байер» из Леверкузена. Фактом делится TNT Sports.

Напомним, что во вторник вечером дортмундская «Боруссия» примет дома «Ньюкасл». Матч стартует в 20:45 по московскому времени. «Сорок» два десятка лет спустя возглавляет другой английский специалист, молодой тренер Эдди Хау.

Отметим, что матч третьего тура группового этапа «Ньюкасл» проиграл дома с минимальным счётом.

Следить за всеми событиями грядущего матча в формате текстовой трансляции можно на нашем сайте.