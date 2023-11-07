Тарханов: «Основным конкурентом «ПСЖ» считаю «Боруссию»

Российский тренер Александр Тарханов поделился комментарием о самой сильной по именам группе Лиги чемпионов.

Речь идет о квартете F, в котором по итогам жеребьевки оказались «ПСЖ», дортмундская «Боруссия», «Ньюкасл» и «Милан».

«ПСЖ» лидирует в группе. Если победят итальянцев повторно, то еще более улучшат шансы на выход в плей-офф. Основным конкурентом «ПСЖ» считаю «Боруссию», хотя у «Ньюкасла» тоже сильный состав», — цитирует Тарханова Vprognoze.

По мнению специалиста, «Боруссия» является более опытным коллективом, а это очень важный фактор в Лиге чемпионов.

После трех сыгранных туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу группы F, имея в своей копилке шесть очков. За парижанами с четырьмя очками идут «Боруссия» и «Ньюкасл», а замыкает данный квартет «Милан», у которого всего два зачетных балла.