Фанаты «Милана» и «ПСЖ» устроили массовую драку с поножовщиной

В преддверии поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялась массовая драка фанатов «Милана» и «ПСЖ». Об этом рапортуют журналисты издания Corriere dello Sport.

Источник сообщает, что стычка произошла в ночь с 6 на 7 ноября в Милане. Во время потасовки один из болельщиков парижского гранда получил два ножевых ранения и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Матч между «Миланом» и «ПСЖ» состоится сегодня, 7 ноября. Стартовый свисток на стадионе «Сан-Сиро» прозвучит в 23:00 по московскому времени. Детальную текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.