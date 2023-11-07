Титов дал прогноз на матч «Шахтёр» - «Барселона»

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА украинский «Шахтёр» встретится с каталонской «Барселоной». Об этом матче высказался экс-футболист сборной России и «Спартака» Егор Титов.

«Шахтёр» - это уже не та команда, которая шумела в еврокубках. Поставлю на то, что «Барселона» не проиграет при тотале меньше 3,5. «Барса» в последнее время экономно играет», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Шахтёр» - «Барселона» состоится сегодня, 7 ноября, начало запланировано в 20:45 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция будет организована на Liveresult.ru.