Гвардиола высказался о матче против «Янг Бойз»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против швейцарского «Янг Бойз» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы будем сохранять спокойствие. Пересмотрели первую встречу и кое-что скорректировали. Надеемся на победу. Сейчас в нашем коллективе отличная атмосфера», - передает слова испанского наставника пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» примет «Янг Бойз» на домашнем стадионе сегодня, 7 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.