Наставник «Ньюкасла» Хау: «У игроков есть хорошее представление о том, чего ожидать от «Боруссии»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«У игроков есть хорошее представление о том, чего ожидать. Это топ-команда, и у них есть игроки, которые могут навредить нам. Но, надеюсь, в этот раз мы сможет добиться хорошего результата», — цитирует Хау официальный сайт «Ньюкасла».

Отметим, что после трёх туров группового этапа главного клубного турнира Европы «Ньюкасл» и «Боруссия» имеют равное количество набранных очков (по 4). Ближайшая встреча этих команд состоится сегодня, 7 ноября, в Германии. Начало этой игры запланировано на 20:45 по московскому времени.