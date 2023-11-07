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Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» - «Ньюкасл»

07 Ноября 2023 • 09:57 Комментировать

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» встретится с «Ньюкаслом». Своим мнением по этому матчу поделился бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов.

«Не верю, что снова обойдется без большого количества голов. «Боруссии» нужно выигрывать. «Ньюкаслу» ничья тоже мало что дает. Пойдет игра на встречных курсах. Ставлю на тотал больше 2,5», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Поединок состоится сегодня, 7 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция матча будет организована на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Боруссия Дортмунд Егор Титов ещё теги
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