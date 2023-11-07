Прогноз на матч «Милан» - «ПСЖ» от Генича

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Миланом» и «ПСЖ».

«Париж на ходу, здорово смотрится, в чемпионате забивает много. «ПСЖ» не проиграет, и вряд ли в матче будет забито больше 3 мячей. Поэтому мой прогноз - Х2 и тотал меньше 3,5», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Матч между «Миланом» и «ПСЖ» состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Сан-Сиро» в Италии. Начало запланировано в 23:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.