Игрок «Шахтёра» Зубков: «Мы покажем «Барселоне» зубы»

Полузащитник «Шахтёра» Александр Зубков высказался о предстоящем матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

По словам футболиста, «Шахтёр», который сыграет дома, намерен навязать борьбу «сине-гранатовым». Напомним, что на данный момент «горняки» отстают от «Барселоны» в турнирной таблице квартета H на шесть очков.

«Мы покажем зубы. Второй тайм в Барселоне показал, что мы можем с ними конкурировать. Мы постараемся играть так с самого начала», — цитирует Зубкова официальный сайт УЕФА.

Матч «Шахтёр» — «Барселона» состоится сегодня, 7 ноября. Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.