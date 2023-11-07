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Пиоли: «Я хочу, чтобы против «ПСЖ» «Милан» играл смело и уверенно»

07 Ноября 2023 • 09:27 Комментировать
Милан
...
ПСЖ
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Через 11 ч. 57 мин.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ».

По словам итальянского специалиста, несмотря на силу соперника, «Милан» постарается одержать в предстоящей встрече победу.

«Я хочу, чтобы моя команда играла смело и уверенно. Препятствие огромно: против парижской команды, которая могла бы выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.

Матч «Милан» — «ПСЖ» состоится сегодня, 7 ноября, на домашней арене «россонери». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что «Милан», занимающий сейчас четвёртое место в турнирной таблице группы F, отстаёт от первого «ПСЖ» на четыре очка.

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