Пиоли: «Я хочу, чтобы против «ПСЖ» «Милан» играл смело и уверенно»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ».

По словам итальянского специалиста, несмотря на силу соперника, «Милан» постарается одержать в предстоящей встрече победу.

«Я хочу, чтобы моя команда играла смело и уверенно. Препятствие огромно: против парижской команды, которая могла бы выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.

Матч «Милан» — «ПСЖ» состоится сегодня, 7 ноября, на домашней арене «россонери». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что «Милан», занимающий сейчас четвёртое место в турнирной таблице группы F, отстаёт от первого «ПСЖ» на четыре очка.