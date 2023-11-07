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Терзич высказался о матче «Боруссии» против «Ньюкасла»

07 Ноября 2023 • 09:18 Комментировать

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич пообщался с журналистами в преддверии поединка четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

«Мы изучили этого соперника, знаем, насколько они хороши. У нас будет возможность продемонстрировать свой высокий уровень. В предыдущих играх команда показала, что способна на большее», - передает слова специалиста пресс-служба «шмелей».

Поединок между «Боруссией» и «Ньюкаслом» состоится в Дортмунде сегодня, 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

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Ньюкасл Боруссия Дортмунд Эдин Терзич ещё теги
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