Хави: «Мы должны снова стать великой «Барселоной», которая преуспевает в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о спортивных целях клуба.

Испанский рулевой привёл команду к победе в прошлом розыгрыше Ла Лиги, но пока не смог достичь успеха в Лиге чемпионов – в сезоне-2022/23 «сине-гранатовые» не вышли из группы, как и годом ранее.

«Нам нужно достичь определённого уровня. Наша идентичность заключается в том, чтобы навязывать соперникам свою игру, доминировать, возвращать владение посредством высокого прессинга.

Сейчас мой проект достиг своей цели наполовину: нам ещё предстоит снова стать великой «Барселоной», способной добиваться успеха в Лиге чемпионов», – поведал Хави в преддверии матча против «Шахтёра», который состоится во вторник.