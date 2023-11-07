Слот: «Для «Фейеноорда» будет очень важно сдержать Иммобиле»

Главный тренер «Фейеноорда» поделился мнением об уровне нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле.

Капитан римлян проводит не лучший сезон по своим меркам – в его активе только три гола в 13 матчах. Тем не менее, по мнению нидерландского специалиста, для его команды будет крайне важно сдержать 33-летнего форварда в предстоящем поединке Лиги чемпионов.

«Качественным нападающим не обязательно находиться в отличной форме, чтобы забивать голы. Если я не ошибаюсь, недавно он забил 200-й гол за «Лацио» – данный факт уже говорит о многом. У него много сильных качеств. Мы обязаны сделать так, чтобы у него было как можно меньше голевых шансов», – приводит TMW слова Слота.

Матч «Лацио» – «Фейеноорд» пройдёт во вторник в 23:00 по московскому времени.