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Шкриньяр: «Доннарумма – один из самых стойких футболистов, он абсолютно спокоен»

07 Ноября 2023 • 00:10 Комментировать
Милан
...
ПСЖ
1 3.15 X 3.60 2 2.25
Через 21 ч. 43 мин.

Футболист «Пари Сен-Жермен» Милан Шкриньяр заявил, что Джанлуиджи Доннарумма не испытывает волнения перед выездным матчем против «Милана».

Итальянский голкипер начинал карьеру в составе «россонери», где и сделал себе имя, а в 2021 году решил перейти в «ПСЖ», отказавшись продлевать истекающий контракт с «Миланом».

«Что чувствует Доннарумма? Честно говоря, я вообще не вижу, чтобы он волновался. Джанлуиджи – один из самых стойких футболистов, он очень опытен. В завтрашней игре он будет сконцентрирован на 100%», – рассказал Шкриньяр на предматчевой пресс-конференции.

Поединок «Милан» – «ПСЖ» стартует в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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