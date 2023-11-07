Шкриньяр: «Доннарумма – один из самых стойких футболистов, он абсолютно спокоен»

Футболист «Пари Сен-Жермен» Милан Шкриньяр заявил, что Джанлуиджи Доннарумма не испытывает волнения перед выездным матчем против «Милана».

Итальянский голкипер начинал карьеру в составе «россонери», где и сделал себе имя, а в 2021 году решил перейти в «ПСЖ», отказавшись продлевать истекающий контракт с «Миланом».

«Что чувствует Доннарумма? Честно говоря, я вообще не вижу, чтобы он волновался. Джанлуиджи – один из самых стойких футболистов, он очень опытен. В завтрашней игре он будет сконцентрирован на 100%», – рассказал Шкриньяр на предматчевой пресс-конференции.

Поединок «Милан» – «ПСЖ» стартует в 23:00 по московскому времени.