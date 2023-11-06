Сарри: «Лига чемпионов – это вечеринка, а Серия А – работа»

Рулевой «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Фейеноорда».

Во вторник римляне примут соперников из Нидерландов в родных стенах в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Двумя неделями ранее «Фейеноорд» обыграл «Лацио» в Роттердами со счётом 3:1.

«Фейеноорд» играет очень интенсивно, это энергичная команда. Нам нужно быстро двигать мяч, и я надеюсь, что мы будем в состоянии это делать. В Роттердаме мы выглядели не лучшим образом. Нужно подойти к завтрашнему матчу со смирением и уверенностью, потому что в группе ещё ничего не ясно.

Играть в Лиге чемпионов – это потрясающе, но мы должны не забывать и о других целях. Этот турнир – это вечеринка для нас, а Серия А – наша работа», – цитирует Football Italia Сарри.