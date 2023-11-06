Луис Энрике: «Мы не должны думать о первом матче с «Миланом»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике пообщался с журналистами в преддверии матча Лиги чемпионов против «Милана».

Встреча состоится во вторник на поле «россонери». Двумя неделями ранее парижане обыграли команду Стефано Пиоли в Париже – 3:0.

«Нам предстоит матч против очень непростого соперника на отличном стадионе. У нас есть цель, мы хотим вернуться домой с положительным результатом.

Сейчас не стоит думать о нашем первом матче – в этот раз всё будет по-другому. Наша идея ясна, мы не меняем подход, где бы мы ни играли. Наша задача – владеть мячом и доминировать», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова испанского наставника.