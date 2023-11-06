Шкриньяр рассказал, что думает о «Милане»

Центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр высказался о сопернике по предстоящему матчу Лиги чемпионов – «Милане».

Экс-футболист «Интера» сыграет на «Сан-Сиро» впервые после переезда в Париж из Италии. Встреча состоится во вторник.

«Вернуться сюда – прекрасное чувство. Я провёл в «Интере» много замечательных лет, выиграл свои первые трофеи, но сейчас я выступаю за «ПСЖ».

Мы знаем, что «Милану» срочно нужно набирать очки, но мы тоже хотим победить. Нам нужно играть в свой футбол.

Завтрашний матч будет отличаться от того, что мы видели в Париже. Нам придётся непросто. «Милан» испытывает трудности, но это хорошая команда с качественным тренером», – поведал на пресс-конференции Шкриньяр.