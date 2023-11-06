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Энрике: «Отношение болельщиков «Милана» к Доннарумме? Это нормальная ситуация»

06 Ноября 2023 • 21:50 Комментировать
Милан
...
ПСЖ
1 3.20 X 3.60 2 2.25
Через 23 ч. 12 мин.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, что думает в возвращении Джанлуиджи Доннаруммы на «Сан-Сиро».

Во вторник парижане проведут выездной матч Лиги чемпионов против «Милана». Именно из стана «россонери» Доннарумма перебрался в «ПСЖ» двумя годами ранее, отказавшись продлевать контракт с грандом Серии А.

«Отношение к Доннарумме? Это нормальная ситуация. Он уже играл здесь со сборной Италии. В футболе такое случается, ему нужно сохранять концентрацию. Другие игроки тоже проходили через подобное. Иногда, когда футболисты меняют команду, отношение к ним быстро меняется от любви до ненависти, в этом нет ничего необычного», – заявил Энрике на предматчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
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