Энрике: «Отношение болельщиков «Милана» к Доннарумме? Это нормальная ситуация»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, что думает в возвращении Джанлуиджи Доннаруммы на «Сан-Сиро».

Во вторник парижане проведут выездной матч Лиги чемпионов против «Милана». Именно из стана «россонери» Доннарумма перебрался в «ПСЖ» двумя годами ранее, отказавшись продлевать контракт с грандом Серии А.

«Отношение к Доннарумме? Это нормальная ситуация. Он уже играл здесь со сборной Италии. В футболе такое случается, ему нужно сохранять концентрацию. Другие игроки тоже проходили через подобное. Иногда, когда футболисты меняют команду, отношение к ним быстро меняется от любви до ненависти, в этом нет ничего необычного», – заявил Энрике на предматчевой пресс-конференции.