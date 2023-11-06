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Шкриньяр: «Маркиньос помог мне с адаптацией в «ПСЖ»

06 Ноября 2023 • 21:20 Комментировать
Милан
...
ПСЖ
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07.11 23:00

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Милан Шкриньяр рассказал, как Маркиньос помог ему освоиться после переезда из Италии.

Словацкий футболист перешёл в стан парижан летом нынешнего годы. Ранее игрок выступал за миланский «Интер», который покинул на правах свободного агента, отказавшись продлевать истекающий контракт.

«Мне очень нравится играть в одной команде с Маркиньосом. Самое главное – это победы «ПСЖ», а не то, кто выходит на поле, но мне с первого дня удалось наладить отличную связь с Марки. Я не говорил по-французски, когда приехал, а он владеет итальянским. Он очень помог мне с адаптацией на новом месте», – заявил Шкриньяр на пресс-конференции в преддверии матча с «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Маркиньос Милан Шкриньяр ещё теги

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