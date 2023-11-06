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Булыкин предсказал результат матча «Боруссия» - «Ньюкасл»

06 Ноября 2023 • 14:33 Комментировать
Боруссия Д
...
Ньюкасл
1 2.65 X 3.65 2 2.60
07.11 20:45

Бывший форвард сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от поединка между «Боруссией» и «Ньюкаслом» в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«В ответной встрече будет 1:1. Потому что первую еле-еле сыграли. Упущенное чемпионство «Боруссии» сказывается на психологии команды. Им остается работать как единый организм, тогда все получится», - передает слова Дмитрия ODDS.kz.

Напомним, что команды встречались 25 октября и тогда дортмундский коллектив одержал гостевую победу со счетом 1:0. Ответная встреча состоится в Германии завтра, 7 ноября. Начало - 20:45 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Боруссия Дортмунд Дмитрий Булыкин ещё теги

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