Разговоры ВАР не запустят в прямой эфир – в IFAB объяснили

Идея с возможностью слушать переговоры арбитров в прямом эфире была озвучена достаточно давно. Впрочем, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который регулирует правила, не собирается запускать общение ВАР в прямой эфир. Об этом рассказал генеральный секретарь организации – Лукас Бруд.

«Мы не должны этого делать. Я видел общение между судьями во время матчей, это весьма хаотичная ситуация – многие люди говорят одновременно. Было бы контрпродуктивно, если бы кто-то это слушал. Мы разрешили тестировать объявление решений, чтобы добавить прозрачности, но открывать общение для прямого эфира мы сейчас не готовы», - сказал Бруд BBC.